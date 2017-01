Coup d’œil sur 2016 – Avril à juin

par

Avril

– Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour deviendra également un centre d’hébergement à Shédiac. Le coût du projet est estimé à 1,4 millions$.

– Dieppe souhaite encourager la participation citoyenne et crée un Comité ad hoc sur la promotion de la démocratie et de la participation cito-yenne.

– Le maire sortant Jean-Albert Cormier et Marcel Doiron aspirent à la mairie de Beaubassin-est. Josée Vautour, Terry Boudreau, Michel Gaudet, Sophie M. Landry, Arthur Bourgeois et Laurie Léger veulent être conseillers. André Bourque sollicite un nouveau mandat de conseiller.

– Michel LeBlanc se représente au conseil municipal de Shédiac, tandis que Paul Boudreau, Paul Ménard, Neil Cormier et W.E. (Bill) Belliveau briguent un premier mandat.

– Joseph Lionel Gaudet, Robert Cormier et Fortunat Duguay briguent un poste de conseiller à Memramcook. Claude Gautreau se présente à la mairie.

– Travis Cormier atteint la finale de La Voix et il termine deuxième.

– L’école Louis-J.-Robichaud de Shédiac remporte la compétition atlantique de Robotique 2016. L’équipe championne est composée de Luc Poirier, Sébastien Boudreau, Samuel O’Brien et Mathieu Boudreau.

– Éliza LeBlanc, Gérard Landry, Hector Doiron et Hector Cormier sollicitent un nouveau mandat à Cap-Pelé tandis que Guy Vautour, Carole LeBlanc et Yvonne LeBlanc briguent un premier mandat.

– Le Village de Memramcook a intronisé six groupes à son Mur des bénévoles. Il s’agit des chorales paroissiales Saint-Thomas-de-Memramcook, Notre-Dame-de-Lourdes et Notre-Dame de l’Annonciation; l’Association de softball mineur de Memramcook, le Club de l’âge d’or de Memramcook (Berceau) et le Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.

– Daniel Allain et Patricia Thomas Arsenault briguent un poste de conseiller général à Dieppe, Jean JJ Doiron brigue un poste de conseiller et Paul N. Belliveau tire sa révérence après plus de dix ans au conseil municipal. Fred Pellerin veut se faire élire à la mairie.

– Près de 250 personnes assistent à la réunion de la Communauté rurale Beaubassin-est pour la consultation publique concernant le rezonage d’un terrain appartenant à la famille LeBlanc ainsi que le rezonage d’un terrain adjacent afin d’y construire un terrain pouvant accueillir 250 roulottes. Une quarantaine de lettres en plus de quelques citoyens ont signifié leurs approbations ou leurs désapprobations à ces deux projets.

– Jason Ouellette quitte la direction de l’information de Radio-Beauséjour et devient le nouveau directeur général des stations de radios CJPN à Fredericton, CHQC à Saint-Jean et CKMA à Miramichi.

– La troupe du Monument-Lefebvre de Memramcook se fait un plaisir en offrant du théâtre communautaire de qualité. La pièce Ange Gabrielle est présentée les 22, 23, 29 et 30 avril au Monument-Lefebvre.

– Le terrain de golf de la Vallée de Memramcook ouvre officiellement le 30 avril et connaît une première fin de semaine achalandée.

Mai

– Une nouvelle école primaire francophone sera construite à Dieppe pour accueillir des élèves de la 3e à la 8e année dès le début de l’année 2018-2019.

– La troupe de théâtre communautaire Les Voiles aux vents présente Permis ou pas, une comédie collective.

– Suite à l’élection municipale, Serge Léger, Cap-Pelé; Ronnie Duguay, Communauté rurale Beaubassin-est; Yvon Lapierre, Dieppe; Michel (Mike) Gaudet, Memramcook et Jacques LeBlanc, Shédiac, dirigeront les municipalités de la région. Serge Léger et Jacques LeBlanc ont été élus par acclamation.

– À Cap-Pelé, Yvonne LeBlanc, Carole LeBlanc, Éliza Anna LeBlanc, Hector R. Doiron et Hector Cormier complèteront le conseil municipal.

– À Beaubassin-est, Josée Paulette Vautour, Omer Léger, Terry Valmond Richard, André Bourque, Michelle Gallant-Richard, Michel E. Gaudet, Sophie M. Landry, Gaëtan LeBlanc et Susan Cormier seront les conseillers et conseillères.

– À Memramcook, Mariane Cullen, Gilberte Nowlan, Brian Cormier, Raoul Boudreau, Joe Breau et George H. Cormier sont les autres membres du conseil.

– À Shédiac, les conseillers et conseillères élus sont : Paul R. Boudreau, Raymond Cormier, Laura Gallant, Roger Caissie, Patricia Bourque-Chevarie, Sylvie Collette-Boudreau et Gilles Brine.

– Le conseil de Dieppe sera complété par Daniel Allain, Patricia Thomas-Arsenault, Jordan E. Nowlan, Jean-Marc Brideau, Jean-Claude Cormier, Ted Gaudet, Ernest Thibodeau et Roger LeBlanc.

– Beaubassin-est et Cap-Pelé collaborent pour offrir huit semaines de camp d’été.

– François Poirier de Grand-Barachois remporte le concours des Jeunes reporters d’Acadie.

– Dans le cadre de sa Semaine de sensibilisation, le Club Rotary de Shédiac a remis le Paul Harris Fellow à Judson Cassidy. Une soirée mentorat a été organisée avec des étudiant.e.s de L.-J.-R. et le Défi culinaire a été gagné par le chef Sébastien Richard de l’Auberge Gabrièle.

– Le Village de Memramcook reçoit près de 100 000$ pour la construction d’un pont et d’un sentier qui feront partie du Sentier transcanadien.

– La Ville de Shédiac et les pompiers organisent une marche en appui aux évacués de Fort McMurray et recueillent 6000$.

– Victoire pour les pêcheurs du N.-B. alors que le gouvernement fédéral fera passer la taille minimale du homard dans la zone 25 à 77 mm d’ici 2018.

– Investissement majeur chez Westmorland Fisheries pour moderniser l’installation, réaliser de plus grands gains d’efficience et positionner l’entreprise comme chef de file mondial de la transformation du homard.

– Paul Brun de Petit-Cap gagne un million de dollars à la Loto Atlantique.

– La troupe du Monument-Lefebvre fait belle figure au Festival de théâtre communautaire en Acadie en remportant quatre prix.

– Belle participation de la communauté à la Journée des pommiers fleurs au Verger Belliveau de Pré-d’en-Haut.

– La Société culturelle de la Vallée de Memramcook dresse un bilan positif de son année, lors de son assemblée générale annuelle.

– La Soirée du diamant connaît un autre grand succès à Grande-Digue.

Juin

– Lors d’une réunion convoquée par l’Autorité portuaire de Robichaud, la communauté se rallie pour sauver le quai.

– Atteinte de tétraplégie, Angèle Clavet, de Shédiac, fait don de ses cheveux à la Société canadienne du cancer.

– Le Marché au parc de Shédiac célèbre son 10e anniversaire.

– La quatrième édition du Prix Éloi-LeBlanc rend hommage à la famille de Lucien à Marcellin Léger.

– Le Cercle des Dames d’Acadie de Memramcook célèbre son 40e anniversaire avec un souper-théâtre.

– La 13e édition du Relais pour la vie de Shédiac recueille 63 000$.

– La Communauté rurale Beaubassin-est veut que l’Internet soit disponible sur tout son territoire et fera les pressions nécessaires.

– La CBDC Westmorland Albert souligne 29 années de soutien aux entrepreneur.e.s.

– L’école Père-Edgar-T.-LeBlanc inaugure son Banc d’amitié grâce à la générosité d’un membre de la communauté, Fernand Leger, de Legers Machine Works.

– La Ville de Shédiac contribuera 80 000$ au parc de l’école M.-F.-B.

– La Maison historique Pascal-Poirier présentera une programmation estivale haute en couleur.

– Ambulance NB procède à l’ouverture officielle de ses nouvelles installations à Shédiac.

– Michèle Josée Arsenault est l’élève de l’année 2015-2016 de l’école L.J.-R. de Shédiac.

– Le Festival au Cœur de l’Acadie de Cap-Pelé connaît un beau succès du 23 au 26 juin.

À suivre la semaine prochaine