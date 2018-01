Coup d’œil 2017

par

Janvier

– La municipalité de Memramcook présente un budget sans augmentation de taxes pour l’année 2017.

– Ouverture officielle de l’anneau de glace à Dieppe.

– Légère augmentation du taux de taxation à Beaubassin-est pour l’année 2017.

– Maxime Gauvin est le nouveau directeur général de la Coopérative La Récolte de Chez nous.

– George Belliveau et le GB Band lancent le disque «Drop l’aiguille».

– Les gouvernements fédéral et provincial s’engagent à verser 272 millions $ pour la route 11.

– À Dieppe, les taxes foncières augmenteront de l’ordre de 1,25% tandis que la facture d’eau et d’égout augmentera de 16$ en 2017.

– La Société culturelle de la Vallée de Memramcook présente du cinéma et de la musique pour garder les gens de Memramcook bien au chaud cet hiver.

– Shédiac prête main forte à Shippagan en apportant des génératrices et de l’essence dans une région très affectée par la crise du verglas.

– La communauté de Memramcook fait preuve d’entraide pour ses citoyens dans la crise du verglas et ouvre un centre de réchauffement à l’aréna local.

– Guy Lavigne accepte la présidence du comité du Relais pour la vie de Shédiac.

Février

– Le 41e Carnaval d’amitié de Dieppe du 3 au 5 février remporte un beau succès.

– Le 39e Carnaval de Shédiac offre une programmation intéressante de plaisirs d’hiver.

– L’enseignante Mireille Pitre, de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc organise une soirée de la Saint-Valentin pour les jeunes de cinq à 15 ans.

– Le gouvernement du N.-B. investira 25 millions$ pour faire renaître l’Institut de Memramcook.

– Le chef et le député-chef des pompiers de Cap-Pelé ne seront plus élus par leurs pompiers.

– Les Snowhackers Charles Léger, Monette Léger et Léandre Thibodeau gagnent la Mention des artistes à la compétition nationale du Rendez-vous Bal de Neige 2017.

– Les gens de Grand-Barachois votent en faveur d’un service sélectif afin de payer pour l’entretien d’installations récréatives et sportives dans leur quartier.

– Shédiac maintient sa croissance d’après le recensement de la population de 2016.

– Le Pain du Collège de Memramcook, Shediac Lobster Shop, les restaurants Blue Olive de Dieppe et Moncton et les pompiers de Haute-Aboujagane aident la Péninsule acadienne pendant la crise du verglas.

– Le Carnaval de Memramcook bat son plein avec une panoplie d’activités offertes aux grands et aux petits.

– Le Mur de la renommée sportive de Memramcook grandit en intronisant les membres des As de Memramcook, à la balle-molle et les bâtisseurs Linda LeBlanc, Bob LeBlanc et Léo Gaudet.

– Cap-Pelé aura de meilleures infrastructures des eaux usées grâce à des investissements de 3,7 millions des gouvernements provincial et fédéral.

– Shédiac aura de meilleures infrastructures d’eau potable grâce à des investissements de 1,9 millions$ des gouvernements fédéral et provincial.

– Le Carnaval d’hiver de Grande-Digue connait un immense succès.

– La Chambre de commerce du Grand Shédiac reconnait ses membres : Pharmacie Jean Coutu, de Shédiac; entreprise de l’année; Hôtel Shédiac, entreprise émergente de l’année et le Club Rotary, organisme de l’année. Brian Ritchie est l’entrepreneur de l’année et Rémi Poirier, jeune entrepreneur de l’année.

– Petits et grands se sont bien amusés durant le Carnaval Boule de neige de Cap-Pelé.

– Cap-Pelé inaugure son nouvel édifice municipal et la population est très heureuse de ce bel édifice situé sur la rue Acadie.

– Shédiac accorde deux contrats pour l’achat de camions.

Mars

– Grande-Digue va célébrer en grand le 150e anniversaire du Canada avec une programmation dès plus intéressante.

– Viola Léger se retire de la vie publique après avoir été victime d’un ACV.

– Un congé de mars scientifique au Centre multifonctionnel de Shédiac.

– Deux propriétés sont la proie des flammes à Boudreau-Ouest et à Shédiac.

– Investissement de 380 000$ du Gouvernement du Canada pour la restauration de la Maison patrimoniale Doiron à Dieppe.

– Les Matadors de Mathieu-Martin sont les champions du hockey masculain de la Conférence de l’est.

– La nouvelle Chambre de commerce de Memramcook voit grand avec de nombreux projets.

– Memramcook s’engage à devenir une Communauté amie des aînés et un comité directeur qui relèvera du conseil municipal sera mis sur pied pour voir à la réalisation du programme.

– Beaubassin-est a ses agentes chargées de faire respecter ses arrêtés, un partenariat avec la Ville de Dieppe.

– Les élèves de 4e année de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc organisent un projet humanitaire pour venir en aide aux enfants d’Haïti.

– Les Vedettes de Mathieu-Martin sont les championnes du hockey scolaire AAA féminin du Nouveau-Brunswick.