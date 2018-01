Coup d’œil 2017 – octobre à décembre

par

Octobre

– Memramcook rend hommage à ses entrepreneurs lors du premier Gala de reconnaissance de la Chambre de Commerce. Ils sont : Skylar Gallant, Entrepreneur de l’année; Renée Gaudet, Entrepreneure philanthropique; Samuel Thériault, Entrepreneur jeunesse et Pierre Roy, prix Ambassadeur.

– Marche un mille dans ses souliers recueille 47 482,35$ pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

– Grâce au Village de Cap- Pelé, des cours GED seront offerts à Cap-Pelé.

– Jacques LeBlanc annonce qu’il briguera l’investiture du Parti libéral du N.-B.

– Notre Centre de Grande-Digue reçoit 25 000$ de la province pour rénover le centre.

– Bernard LeBlanc est choisi candidat libéral dans Memramcook-Tantramar en vue de l’élection de septembre 2018.

– Les Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook se tiennent du 8 au 22 et offrent une belle programmation pour toute la famille.

– Rémi Poirier, de l’école LJR de Shédiac se voit offrir un stage coopératif en milieu de travail par Place aux compétences.

– Grand succès pour la Fête d’automne de Shédiac.

– Les Olympiens de L’Odyssée gagnent le 9e Bowl de l’Acadie.

– La Communauté rurale Beaubassin-est montre peu de respect envers les citoyens en voulant abolir la période de questions à la fin des réunions mensuelles du conseil.

– Les Chevaliers de Colomb conseil 7334 de Shédiac inaugurent la pierre tombale du révérend Donat J. LeBlanc. Ils font également don d’un calice à la paroisse de Shédiac.

– Les Chevaliers de Colomb de Grande-Digue font un don de 4500$ à l’école pour défrayer certaines dépenses pour les élèves.

– P.R.O. Jeunesse Dieppe-Memramcook recueille 31 615$ lors de sa Marche en bas de laine Coop IGA.

– La Communauté rurale Beaubassin-est étudiera la possibilité de se doter d’un parc commercial.

– Memramcook procède à la deuxième lecture de l’arrêté no. 42, qui désigne des parties de routes dans le village accessibles aux véhicules hors route.

– La 8e édition du Festival Parlures d’icitte encourage la relève avec de jeunes conteurs et remporte un grand succès.

– La famille Boudreau fêtera à Shédiac lors du Congrès mondial acadien en 2019.

– La Société d’histoire de Memramcook et la Société culturelle de la vallée de Memramcook font l’acquisition du violon à Éloi à Protais et il est exposé au Musée de la Société d’histoire.

– Josée Babineau, 15 ans, de Grand-Barachois, obtient sa ceinture noire au karaté, une première pour le Dojo de Grand-Barachois.

– Un autre grand succès pour la 27e édition du Salon du livre de Dieppe avec la participation de plus de 12 000 personnes.

Novembre

– L’honorable Brian Gallant reçoit la médaille d’excellence 2017 de la Fondation Louis-J.-Robichaud.

– La Ville de Shédiac accepte le rezonage pour la construction de 36 logements.

– Un beau succès pour le souper des maires de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé qui ramasse environ 3700$ pour l’Arbre de l’espoir.

– Une trentième édition réussie de la Vente d’artisanat et marché aux puces de l’Institut féminin de Grande-Digue.

– La Fête de l’Halloween de Beaubassin-est attire de nombreux visiteurs.

– Les travaux de remise en état du Collège Saint-Joseph sont commencés.

– Le Village de Cap-Pelé modifie légèrement sa politique de rémunération des membres du conseil.

– Le Centre d’information aux visiteurs de Shédiac a connu une saison forte occupée.

– Plusieurs organismes disent non à la privatisation des programmes de santé au N.-B.

– Shédiac : Une communauté unie pour que chacun puisse vivre la magie de Noël.

– Illumination de l’Arbre de l’espoir de Shédiac.

– Adorable Chocolat produit un calendrier de l’Avent.

– Démonstration de tournage de bois réussie à Memramcook.

– Cap-Pelé Esso recueille 23 110,70$ pour l’Arbre de l’espoir.

– Memramcook donne 5000$ au Comité Handi Bus.

– Le rezonage du terrain au coin de la route 133 et du chemin Ohio Service passe les deux premières lectures.

– Un autre gros succès pour le 14e Gala de l’Arbre de l’espoir au Centre de Saint- André-LeBlanc qui recueille 17 800$.

– Près de 300 personnes présentes à l’illumination de l’Arbre de l’espoir de Cap-Pelé.

– Illumination de l’Arbre de l’espoir de Beaubassin-est à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc.

– Quatre nouveaux membres intronisés au Mur de la renommée de Shédiac.

– La construction de la nouvelle tour d’eau de Shédiac n’a rien à voir avec de futurs projets de camping.

– Succès du Marché de Noël de Memramcook.

– Adorable Chocolat reçoit le prix Coup de cœur du Sud-est du Conseil économique du N.-B.

– Le 30e anniversaire d’Hospice Sud-est souligné.

– La Chambre de commerce Cap-Pelé-Beaubassin-est reconnait des entrepreneures et des bénévoles lors de leur soirée de reconnaissance. Jean-Philippe Magot et Serge Collin, de Claritech Innovations ont reçu le Prix Charles-Yvon Landry, Entrepreneur de l’année. Nathalie Cormier, d’Able Canvas a reçu le Prix CBDC pour l’entrepreneure féminine; Marguerite Gagnon a reçu le Prix personne pionnière CBDC; Marita LeBlanc a reçu le Prix du président.

– La prudence sera de mise pour la gestion des finances pour l’année 2018 à Shédiac.

– Augmentation du nombre de touristes au N.-B. en 2017, mais diminution de visiteurs à la plage Parlee.

– Shédiac procède à l’ouverture officielle de son nouveau Centre des opérations.

– La Campagne de l’Arbre de l’espoir recueille la somme de 1,6 millions de dollars.

Décembre

– Avec des partenariats et des projets GD Wouf a le vent dans les voiles.

– Le Village de Cap-Pelé s’en tirera assez bien en 2018 malgré le gel des évaluations foncières décrété par la province.

– Les travailleurs jamaïcains de Cap-Pelé envoient des biens à leurs familles.

– Succès du premier Marché de Noël de Grande-Digue.

– Un autre beau défilé de Noël à Cap-Pelé.

– Investissement de 1,6 million $ du gouvernement provincial pour le centre-ville de Shédiac.

– Dominic LeBlanc a reçu un diagnostique de leucémie lymphoïde chronique et va recevoir des traitements.

– Grâce à un investissement de 105 000$ du gouvernement provincial, la municipalité de Beaubassin-est a fait l’acquisition une nouvelle enseigne.

– Dieppe adopte son budget municipal 2018 et le taux d’imposition augmentera d’un cent.

– Cap-Pelé Wind veut produire de l’électricité à l’aide d’une éolienne.

– Rachel Noël est reconnue comme bénévole de l’année par le Vestiaire Saint-Joseph Inc.

– Le théâtre en classe de 8e année à l’école Grande-Digue.

– Une autre campagne de Noël réussie pour le Vestiaire Saint-Joseph Inc.

– Encore une augmentation de taxes à Beaubassin-est.

– L’achat local à la côte à Cap-Pelé.

– Augmentation du taux d’imposition à Cap-Pelé.

– Budget 2018 de Shédiac : une première hausse du taux de taxes en seize ans.

– Un don de soi pour rendre les gens heureux à Memramcook avec un après-midi de musique.

– Une première hausse du taux de taxe en seize ans à Shédiac.

– Robert LeBlanc, de Memramcook, reçoit la médaille du Sénat du Canada.

– Albertine et Kenneth Golding remettent plus de 4000$ au Vestiaire Saint-Joseph Inc. pour un incroyable montant de 85 000$ depuis 1988. Le couple annonce que c’était leur dernière année.

– Le groupe Sociofoto remporte le Prix Rhizone du Conseil provincial des sociétés culturelles pour leur projet «Du monde de par che nous».