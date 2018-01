Coup d’œil 2017 – juillet à septembre

par

Juillet

– La première édition du Moniteur Acadien était publiée il y a 150 ans, soit le 8 juillet 1867.

– Ouverture officielle du Musée de l’ancienne gare de Shédiac.

– Cap-Pelé se veut un village inclusif et peint un premier passage piétonnier aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le centre du village. On lance l’invitation aux municipalités avoisinantes de faire de même.

– Les athlètes du Sud-est ont dominé avec 60 médailles à la 38e Finale des Jeux de l’Acadie qui se tenait à Fredericton.

– Cap-Pelé s’attend d’avoir la certification Pavillon Bleu pour la Plage Aboiteau en janvier 2018. C’est le symbole d’une qualité environnementale exceptionnelle.

– Dix mille bébés homards sont relâchés pour remplacer les homards consommés pendant le Festival du homard de Shédiac.

– Le Festival du homard de Shédiac obtient un nouveau record de 180 pieds un pouce pour la plus longue guédille au homard (lobster roll).

– 1755 célèbre ses 40 ans à L’Acadie Country à Shédiac.

– Haute-Aboujagane a un tout nouveau centre communautaire et l’ouverture officielle a eu lieu le 15 juillet.

– La Communauté rurale Beaubassin-est se dote d’un plan stratégique pour les cinq prochaines années.

– Un drapeau canadien est installé près de la pierre tombale de Roméo LeBlanc.

– Le Jardin communautaire de Shédiac et banlieues célèbre son septième anniversaire.

– Les jeunes du Baseball mineur de Beaubassin-est pourront se pratiquer aux bâtons suite à l’installation de six cages de pratique à son terrain de Haute-Aboujagane.

– Le N.-B. remporte le drapeau des 7e Jeux de la Francophonie canadienne qui se déroulaient à Moncton et Dieppe.

– La qualité de l’eau à la plage Parlee n’est pas une grande préoccupation pour les touristes.

– Les déjeuners et les bingos organisés par les bénévoles aident à payer les opérations du Centre de Saint-André LeBlanc.

– De nombreuses personnes ont célébré les 10 ans de communauté à Beaubassin-est.

– Grand succès des célébrations de la Plage de l’Aboiteau.

Aout

– Beaubassin-est a remis ses Prix d’excellence à des résidents lors de la fête du 11e anniversaire de la communauté.

– Le gouvernement du Canada investit 5,7 millions de dollars dans les ports de pêche du Sud-est.

– La Ville de Dieppe fait un don majeur de 500 000$ à l’Université de Moncton. Répartie sur dix ans, cette somme permettra d’offrir des bourses à des étudiants de Dieppe ainsi que de créer un Centre d’archives acadiennes.

– Le Tour de l’espoir 2017 est un succès sur toute la ligne.

– Le Village de Cap-Pelé reconnait les résident.e.s qui se sont distingués.

– La Ville de Shédiac remet ses certificats de mérite.

– Vague de Cirque – un spectacle entre magie, féérie, humour et acrobaties à Shédiac.

– Dieppe inaugure un terrain de disque golf.

– Beaucoup d’espoir pour la nouvelle saison de pêche au homard dans la zone 25.

– Veronica Coombes de Shediac Cape remporte trois médailles d’or aux compétitions d’athlétisme des Jeux du Canada à Winnipeg.

– Succès de la campagne de l’Ange souriant qui a fait sa collecte annuelle au profit du Vestiaire Saint-Joseph. On a recueilli plus de 5800$ et 3643 articles de nourriture non-périssable.

– La 20e exposition de voitures Show’N’Shine de Memramcook remporte un grand succès.

– Poursuite des efforts pour améliorer la qualité de l’eau à Parlee – début des travaux d’amélioration d’infrastructure à Shédiac et Pointe-du-Chêne.

– Le Festival 150 de Grande-Digue a connu un grand succès.

– Les camps d’été de Beaubassin-est et Cap-Pelé ont accueilli près de 200 jeunes pendant l’été.

– L’Grand bazar-à-choix attire les gens malgré la pluie.

– La modification de la grandeur des terrains sur le chemin Pellerin à Shédiac passe l’étape de la première lecture.

– Anita Pellerin célèbre 55 années comme survivante du cancer et fait un don de 600$ au Vestiaire Saint-Joseph. Cette somme a été recueillie lors de la soirée de célébrations.

– Ginette Petitpas Taylor est nommée ministre de la Santé.

– Nouveau programme éco-dépôt mobile dans Beaubassin-est.

– L’asphaltage de la rue Centrale débutera bientôt à Memramcook.

Septembre

– L’équipe de Soccer Dieppe -13 ans rempporte le championnat du N.-B. AAA-13 ans filles.

– Pour poursuivre ses rêves, Isabelle Boudreau poursuit ses études en Colombie-Britannique.

– Le populaire chef Ricardo Larivée s’arrête à Cap-Pelé afin de réaliser une vidéo dans laquelle il présente le hareng boucané.

– Normand Robichaud est reconnu pour ses 30 ans d’engagement dans l’Été musical de l’Église historique de Barachois.

– Des machines agricoles au jardin potager, un retour dans le temps lors de la fête communautaire de Grande-Digue.

– Le Village de Cap-Pelé veut régler le problème de vitesse sur le chemin Thibodeau.

– C’est à titre de député de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé que Victor Boudreau terminera sa carrière politique. Il ne s’est pas retrouvé dans le cabinet lors du dernier remaniement ministériel de Brian Gallant.

– Gérard Émile LeBlanc fait le lancement de son livre Berceau de mon enfance.

– LJR remporte le tournoi annuel de soccer AAA Mathieu-Martin des écoles secondaires.

– Memramcook présente son plan quinquennal des routes pour 2018.

– Deux autres génératrices seront installée dans la Communauté rurale Beaubassin-est, soit à la Caserne des pompiers de Haute-Aboujagane et au bureau de la municipalité.

– La santé mentale à l’honneur lors du souper mensuel des Dames d’Acadie de Memramcook. Le Dr Louis Thériault, psychiatre, est le conférencier invité.

– Course Terry Fox réussie à Cap-Pelé alors qu’on recueille 1750$ pour la recherche sur le cancer.

– La cinquième marche annuelle Marchons un mille dans SES souliers remporte un autre grand succès à Shédiac.

– Le Groupe Aster aura le mandat de développer la stratégie verte régionale pour les municipalités de Shédiac, Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est.

– De nombreux travaux de construction sont en cours à Shédiac, dont celui de la réfection de la rue Main qui dérange le plus les citoyens.

– L’Atelier l’Artisan de Memramcook continue d’opérer le centre de remboursement et accepte maintenant le carton.

– L’école Abbey-Landry accueille la Troupe de danses folkloriques de Miquelon.

– Belle participation à la cinquième édition du Festival d’automne de Cap-Pelé.

– Le Festival d’automne de Shédiac présente une programmation pour toute la famille.