Coup d’œil 2017 – avril à juin

par

Avril

– Construction acadienne remporte le Prix de l’Entreprise par excellence de l’année lors du 15e Banquet des entrepreneurs d’Expansion Dieppe.

– La Ville de Shédiac veut devancer l’ajout d’un deuxième réservoir d’eau.

– Le contrat pour la Phase 3 du projet de Revitalisation de la rue Main a été accordé à Modern Construction et les travaux débuteront le 10 avril.

– Un groupe crée l’Association pour la protection des marais et plages de l’Aboiteau et s’oppose au projet de camping du Parc de l’Aboiteau.

– Lors de l’AGA du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, on apprend que le nombre de demandes continue d’augmenter. Le projet de la maison de transition devrait se réaliser en 2018.

– Une nouvelle saison s’amorce au théâtre du Monument-Lefebvre et la programmation 2017 va mettre en vedette le talent des artistes locaux et une variété intéressante de genres artistiques.

– Le Salon du livre de Dieppe souhaite redéfinir ses orientations en établissant un plan stratégique pour les prochaines années.

– Deux projets jeunesse sont à l’honneur à Grande-Digue et Shédiac. GD Wouf et «Dominos MFB ont mérité les prix de la CDR-Acadie dans le cadre du concours vidéo «La solidarité en action!»

– La tournée de légendes de la LNH s’arrête à Cap-Pelé.

– Cap-Pelé ira de l’avant avec l’extension du système d’égouts sur le chemin Thibodeau.

– Memramcook devient une communauté amie.

– Service commémoratif du 100e anniversaire de la Bataille de la crête de Vimy, à Shédiac.

– Monique Bourque et Caroline LeBlanc sont les nouvelles directrices générales du Village de Memramcook.

– Cheryl LeBlanc est la nouvelle vice-présidente de Westmorland au Cabinet provincial de l’Arbre de l’espoir.

– Un premier Salon de l’emploi réussi à Shédiac.

– Mireille Pitre organise une belle activité pour les jeunes à l’occasion de Päques.

– Surplus de 360 485$ en 2016 pour la municipalité de Memramcook.

– Beaubassin-est consulte la population pour élaborer son Plan stratégique.

– La Ville de Shédiac est en excellente situation financière.

– Améliorations du Centre communautaire de Grande-Digue.

– Beaubassin-est remet des subventions à 21 organismes communautaires.

Mai

– Les Prédateurs de Cap-Pelé sont champions Junior B de l’Atlantique.

– Un surplus de 36 940$ au Village de Cap-Pelé pour l’année 2016.

– Dieppe célèbre ses bénévoles.

– Journée santé réussie à Grande-Digue.

– Beau projet de correspondance des élèves de 3e année de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc avec des élèves de 3e année de Bridgewater en Nouvelle-Écosse.

– Voyages Positifs : 35 ans d’aventures et de liens d’amitiés qui perdurent.

– Des étudiants de Shédiac remportent le Championnat provincial du tir de précision des Cadets.

– Succès de la Fête régionale du patrimoine du District scolaire francophone Sud.

– La Ville de Shédiac est satisfaite des investissements de trois millions $ du fédéral et du provincial pour la plage Parlee. Un nouveau protocole de surveillance de la qualité de l’eau conforme aux recommandations fédérales sera adopté pour la plage cet été.

– La Communauté rurale Beaubassin-est va demander au ministère de l’Environnement d’inclure les côtes de leur municipalité pour la surveillance de la qualité de l’eau.

– Un test d’impact environnemental positif pour le mégacamping de Shédiac.

– La Ville de Dieppe veut se doter d’un complexe communautaire de 29 millions $.

– L’école L.-J.-R. remporte la Gougoune Dorée pour la première fois de son histoire.

– Lancement de la programmation du 68e Festival du homard de Shédiac.

– La Coopérative de Shédiac améliore sa situation financière.

– La Solitude de Pré-d’en-Haut rend hommage à la congrégation des Filles-de-Marie-de l’Assomption.

– Le Sud-est se mobile pour un projet de stratégie verte régionale.

– L’annexion d’une partie du territoire de Scoudouc pose un problème aux résidents des rues Pellerin et Alléluia.

– Une démonstration de tournage de bois attire plusieurs curieux à Memramcook.

– Une soirée du diamant réussie à Grande-Digue.

– Le chef Geoffrey De Nert sort gagnant du 8e Défi culinaire 2017.

Juin

– Les élèves du jardin PedagoMax de l’école MFB construisent un jardin pour Tania Albert de Shédiac.

– Le Village de Cap-Pelé signera un bail de 20 ans pour la gestion de la Plage de l’Aboiteau.

– La Légion de Cap-Pelé fait un don de 400$ aux pompiers de Cap-Pelé.

– Journée communautaire remplie d’activités à Memramcook.

– Cinquante nouveaux emplois créés à Shédiac par le fédéral pour aider à corriger les problèmes du système de paie de la fonction publique.

– Certificat de reconnaissance remis aux anciens combattants de Cap-Pelé à l’occasion du 150e anniversaire de la confédération.

– Journées Portes ouvertes réussie à l’Écocentre Homarus.

– Les pompiers de Beaubassin-est sont mieux équipés pour sauver les animaux.

– Journée nationale des sentiers 2017 réussie à Cap-Pelé.

– Délégation du Sénégal de passage à Petit-Cap dans le cadre d’un voyage de deux semaines au pays pour trouver des solutions pour leur industrie de la pêche.

– Entente importante pour éviter le gaspillage d’aliments entre la Coop IGA et Le Vestiaire Saint-Joseph Inc. Les bénéficiaires du Vestiaire peuvent maintenant recevoir des fruits, des légumes, des produits laitiers, des produits de la boulangerie et de la pâtisserie, de la viande, de la volaille et des mets préparés congelés.

– Le Relais pour la vie de Shédiac recueille 56 000$.

– Le gouvernement du N.-B. annonce des travaux de 13 millions$ pour donner une deuxième vie à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud.

– Robert Thibault retourne la Médaille du souverain qui remplace le Prix du Gouverneur général pour l’entraide. C’est l’Acadien, Roméo LeBlanc, pendant son mandat comme Gouverneur général du Canada, qui avait créé ce prix.

– Trois cent vingt bénévoles participent à la préparation du Jardin communautaire de Shédiac et banlieues dans le cadre de la Journée de bénévolat des organismes et compagnies du Sud-est du N.-B.

– Plus de 200 personnes assistent au lancement du disque compact de Cédric Gautreau de Memramcook.

– La Communauté rurale Beaubassin-est dit non à un moratoire sur le développement domiciliaire sur les zones côtières.

– L’Union des pêcheurs des Maritimes remet les pendules à l’heure à propos des prix du homard qui sont inférieurs de 50 sous la livre comparativement à la même période en 2016.

– La CBDC Westmorland Albert souligne 30 années de soutien aux entrepreneurs.

– Remi Ouellette, de Haute-Aboujagane, reçoit le prix Jeunes Citoyens d’Histoire Canada. Il est en 6e année à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois.

– Les élèves de la classe combinée 4e/5e année de l’école Donat-Robichaud ont réalisé leur classe de rêve.

– Le gouvernement provincial investit 150 000$ dans l’amélioration de la promenade du ruisseau LeBlanc à Memramcook, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

– La Ville de Shédiac veut l’installation de clôture de protection longeant la route 15 entre Shédiac et Dieppe.

– Albert E. LeBlanc est réélu président de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-est.

– Le Thé d’antan Canada 150 connaît un grand succès à Grande-Digue.

– Dans le cadre d’un projet citoyen à Grande-Digue, on installe une première Cabane à livres. C’est une initiative de Gaëtane Godin avec l’aide de Rachelle Bourque.

– Beaubassin-est remet une bourse d’études de 500$ à Shelby Nowlan de Saint- André-LeBlanc.

– Le 10e Tournoi annuel de golf du Vestiaire Saint-Joseph en mémoire d’Eugène Belliveau rapporte 12 906$.