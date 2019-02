Cossé qu’a radote Delphine…

par

«Allo lés «Boys» ou lés «handsome devils», «out there»! Ouaye! Juste t’un «friendly reminder (there-there)» que demain là-là, cé le Jour Officiel de la Saint-Valentin! Hé! Vous charchez pour dés gobbines d’idées fantastiques pis originales pour «wooé» votre bien-aimée (WOW) «off» d’sés pieds. P’t’être que ma «advice column» de cte s’maine pourra vous inspirer à vous transformer «hopefully» en z’un «true-hunka-hunka-burning-love-d’Elvis-type-d’impersonator» ou «damn» proche de y’un!

Cé bin beau d’acheter dés cadeaux traditionels, afin d’exprimer votre «ever lasting love»! Coumme par exemple: avec d’la «jewelry» en ôr, dés grous borloques de djamants à faire aveugler lés jalouses, dés boutchets d’roses pis n’oublions pas dés boîtes en «shape» de tcheurs en velour de «Triple XXX chocolates». Ou finalement d’la «serenadé» avec t’un «candle light dinner» à t’un «fancy restaurant»! T’ute c’là, ça peut «endé up» à coûter cher pis à faire chavirer surtout tchequ’un qu’arait d’la misère à «affordé» de tels présents luxueux ou qui ne veut sartainement pas s’faire pâsser pantoute-pantoute coumme étant z’un maudit «cheapskate»!

So, Ya! «To KISS (KEEP IT SIMPLE STUPID)»! Voici dés suggestions abordables, afin d’vous rendre plus romantatique pis de créer t’un moment mémorable :

S’lon le sondage que j’ai faite parmi la population désespérée de Vieilles Filles Incorporées de Shédiac pis dés Grands Alentours… Mêshoummes! Mêshoummes! 97% ont répondu : Qu’y’avait rien d’plus «sexy» pis d’impressiounnant qu’un houmme qui s’aventure dans la tchuisine, pour tenter à préparer t’un repas intime ou avec lés «lights» de «comfortably dimmées low» (mais avec avertissement: en essayant sans laisser trop z’une «mega-load» de vaisselles pour y’elle à finir à lâver pis essuir). «May it be» t’une pizza avec d’la «work» ou t’une «all meat», dont la croûte sortant du fourneau est tchuite d’un beau dorée pis dans la forme d’un tcheur! Pour dés idées itout d’un bon dessert: dés p’tits minis péchés mignons, «sprinklés» de p’tites «candés» multicolores («again» en formes de tcheurs), «available off» d’la «shelf» d’la «bakery» du magasin; ou p’t’être même d’vous acheter z’un «cake mix» facile à préparer; pis «come on» là, cé pas «that hard» de «spreadé» d’la «fluffy frosting» en «can», «all over» ou d’sus «l’top» d’un «cake» tchuit… Pis avec l’aïde d’une tchuillére ou fourchette, avec t’une «scoop d’ice cream» au choix «on the side», vous amuser à vous nourrir l’un et l’autre (pareillement coumme qu’nous fairions avec t’un «giggly» enfant d’assis dans sa «high-chair» – – à jouer RRRRRRR attrape «l’airplane» ou à encourager à avaler le délicieux aaah-miam-miam pour Chère Maman ou Cher Papa). Mais asseyez z’au moins que le son RRRRRRR, à ct’occasion ‘citte, ronrounne plein d’amour! Ou si vous ne voulez pas «endé» par coucher en pénitence de d’sus «l’couch», pour une s’maine entiére, dans le grand salon. Laissez-moi vous «warné» : qu’un «toaster» (même à quatre tranches ou large à faire tchuire dés «bagels»); ou t’un «blender» électrique qui «whirr» pis qui «whip»; ou t’un «electric can opener» n’é sartainement pas considéré t’un cadeau trop romantatique à offrir! En autres mots, cé définitivement pas z’une «toast» brûlée qui «pop out» d’un «toaster» qu’exprime «best» d’la «burning love». «Thinké outside the box»! Ça s’rait bin plusse apprécié si qu’vous prendriez le temps ou mettriez l’effort à lui écrire z’un «mushy» poème d’amourette; ou z’une lettre légèrement parfumée écrite à la main pis signée «fancy» à la patte de mouche, dévoilant z’une «flood-gate» de mots de tendresses! Pis parce que cé «free» à se picocher lés babines d’la goule, en même temps qu’vous vous «huggé» ou z’à danser à z’une «slow waltz» – – en écoutant t’une ballade capable de bailler le coup d’foudre pis qui «blare softly out» dés «speakers» pendant z’une émission d’radio communautaire… Pis OUFFE! Si qu’ça devient trop «hot to handle» entre vous deux; (ouaye) qu’vos lunettes à lire se mettons z’à «foggé up» ou qu’le «picture window» d’votre grand salon devient assez «steamé» épais – – à empêcher lés ouasins, qu’habitent l’autre bôrd du chemin, à espiounner avec leux longues-vues – – ouaye, à cossé qui s’brâsse che-vous… Pis de d’là, «honestly», més «lover birds»! «Ahem»! Là ça n’é cé pu d’nos affaires à saouaire… «Simply»… «Relish the Moment»; pis non «ketchup with you later» pour «catch up»!

À la s’maine prochaine, més choux-choux d’amour!

Delphine B. B. Bosse

Countré Star Extraordinaire

