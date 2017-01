Cossé qu’a radote Delphine….

par

Ma plus belle souvenance d’enfance, j’devais aouaire (ej dirais, hmmmm) vers més 10 ans. C’était la mi-janvier… Moi pis ma « side-kick shadow » de grande chum pis cousine détestable de Dométhilde, j’avions décidé, « as usual », en d’sous qu’j’étions ou sans d’mander parmission d’nos parents, d’âller travorser la Baie d’Shédiac pour voulouaire s’rendre explorer la côte g’lée solide de l’Île de Shédiac. J’avions cru l’histouaire d’la p’tite cour d’école Saint Joseph, grandes bêtes naïves qu’j’étions, à ct’époque là; que là-là, nous pourrions p’t’être, une fois rendue à notre destinée – – ouaye, p’t’être bin se « spotté » tcheques « cute » bébés phoques pis de p’t’être même s’en adopter y’un ou deux coumme dés « family pets ».

Mmm-Mmm, Mêshoummes! « Let me tell you », en ce journée là : y faisait tu « ever » beau soleil content! Pas d’nuages flottants à déranger le beau bleu claire dans l’ciel; pis ni même une horde de goélands à voulouaire v’nir nous bombarder d’crottes. Ouaye! Le vent d’hiver soufflait d’la direction du Détroit de Northumberland, à faire g’ler la gilling; pis à faire danser lés frissons entre lés poils fins d’nos p’tites jambes (« size » canes rondes de balais). J’m’en souviens bien itout, que l’anse était solidifiée épais d’glace de couleur bleu-vert-grisâtre; aussi aveuglante qu’un miroué, causé par la lueur éclatante de l’heure du midi; pis parle d’être peuplée, icitte pis là, d’une p’tite communauté invitante de cabanes à faire la pêche à l’éperlan pis à l’anguille.

Rendue quasiment proche du chenal, au rythme du craquement d’glace en d’sous d’nos pieds… De nulle part, ce fut entendre un étrange son asthmatique pis fade à l’oreille… Ça flottait dans l’air, coumme dés si-gnaux de S.O.S. ou pareillement coumme le chant grave de miaous d’un vieux matou, possiblement en détresse. Étant toutes deusses, curieuses; nous nous sommes transformées (POUFFE) à voulouaire jouer à la détective « Nancy Drew » – – ouaye, d’âller « snoopé »… Hmm-Hmm! D’âller s’braver à l’aventure ou d’âller investiguer à youssé qu’le mozus de son mène…

Cé à l’intérieur de la cabane numéro 49 (« actually » à la seule cabane, avec le « sign » attaché de « KEEP OUT » (lettres « roughly » peinturées rou- ges, contre la surface craquée t’un vieux morceau coupé « d’plywood »), que se trouvait caché le son mystérieux pis grafigné (pareillement coumme le « sound » d’la « record » de <<Red Red Wine>>, dont je sélectiounnais dans la « jukebox » du « GRILL » d’la « Main Street », avec un 10 cennes de mon « allowance »; pis dont « j’blowais » l’reste de d’sus z’un p’tit « french fries », « hot my peas », « milkshake » pis t’un « chocolate sundae » ou « banana split » (ha-ha-ha) sans banane). Non-Non-Non, j’avons pas cougné… Étant la plus brave, cé moi qu’a décidé de « kické in », de « busté in » la porte! À quasiment dounner une « heart attack » à la pauvre esclâve de Djeu de parsounne qui se trouvait à l’abri!

Cé à l’intérieur de cte cabane à pêche là, que j’avons faite counnaissance avec la noummée de « Sweet Squeeze Louise », du Pont d’Shédiac. Ouayez-vous, quand qu’à l’a sursautée, crié à exposer sa seule dent dans la goule… Hmmm-Hmmm, cé icitte malheureusement qu’à l’a « droppé » son accordéon, qu’à pitounait de d’sus, dans l’trou dans la glace. Dans l’temps qu’à l’attendait que l’poisson mordre, supposément qu’à s’amusait à pratiquer <<La Pitoune>> à La Bolduc. Mais sans faire par exprès; (ouaye) « sorry to say »… Coumme vous pouvez le constater, cé icitte, qu’j’y’ai bétôt faite noyer son « sound surround ».

À l’arait pu « snitché » sus nu-z’autres à nos parents… Sans nous mettre dans l’trouble, « she just laughed it off » – – (Ha-Ha-Ha) bounne vivante ou samaritaine qu’à l’était… Ouaye! « Never peeped a word »! Cé dés ânnées plus tard, que cé y’elle qui a bien voulu m’apprendre à jouer l’accordéon pis qui m’a aussi bailler dés bounnes suggestions à coumment m’escârré coumme t’une squinne excitée de d’sus « l’stage ».

Cé à son Funérailles, la s’maine pâssée, que j’ai eu l’opportunité pis la grande hounneur de m’avancer en avant dés témoins présents au service, à partager mon histouaire: (ouaye) à coumment que j’avions « ever first » rencontré ma « friend » la « Sweet Squeeze Louise ».

« Now, you all know, the rest of the story »! Ouaye, là-là! Qu’ara toujours une spotte spéciale dans mon tcheur à pitouner <<Hourra! Pour La Pitoune>>! Pis si qu’au Paradis que l’Saint Pére de Djeu la laisse joindre la chorale d’anges pis d’archanges, à s’ra point d’la misère à r’counnaître ct’olle-là; parce qu’à s’ra la seule, « trust you me » parmi la bienheureuse « gang », (ha-ha-Ha) avec yinc t’une dent dans la goule!

Ouaye! J’espère qu’on d’c’la ouairea tous! À la s’maine prochaine!

Delphine B.B. Bosse

Countré Star Extraordinaire