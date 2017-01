Cossé qu’a radote Delphine…

par

Si qu’y’a tchequ’affaire qui m’échigne ou qui m’pèse pesant contre la palette d’épaule pis à me timbe à infecter la vessie : ouaye, cé bin tchequ’un qu’aime répandre dés rumeurs malveillantes contre tchequ’un d’autre. « Yes sirree »! Cé coumme la maudite grande dgeule de Gertrude à « Fried Fish » qui ne cé jamais quand c’est se boucher la gobbine de grande boîte de marache. Si j’pourrais me permettre, avec jouissance, j’y flaquerais z’un mozus de harnois à joual dans la goule; afin d’y faire péter t’utes lés dents. À mon opinion, effleurir ou exagérer un p’tit brin t’une histouaire, yinc pour la rendre plus intéressante, est « still » considérée t’une mentrie, assez d’âller d’mander pardon t’au tchûré d’parouaisse.

Lés patchets avons t’utes « starté » le lendemain du « Sho-wer d’Mariage » à ma jeune cousine de Vivine à « Joe Walrus » Bosse, du Depuis « Corner ». Cte vieille snoutche de Gertrude à « Fried Fish » a été radotée à l’effarée-face d’Élise à Patrique à Raphaël, en ligne t’à la « Post Office » du Village dés Roseaux, que Vivine se mariait (« of all things ») oubligée-enceinte… Qu’s’allait être (Jeezô-crône) « quite » t’un « gun shot wedding »!

Bin laissez-moi vous dire que ct’histouaire vilaine là s’est répandue assez vite en travers du Village dés Roseaux, jusqu’à même la frontière de la communauté de « Point de Bute », du Comté d’Westmorland. J’sus sartaine ça dû quasiment brûler à faire draguer t’utes lés gobbines de lignes dés poteaux d’taléphônes, partout dans cte grand territouaire là… Qu’lés oreilles du monde devions leu’ z’en chauffer??? Qu’a « hurté » Vivine; pis qui n’é pas z’à blâmer… Surtout que ce n’é pas vraie, pantoute!

Moi, j’ai laissé saouaire t’en « jokant » à Vivine, que si que j’serais d’y’elle, le jour dés noces: ej f’rais maudiment par exprès, à « m’stuffé » t’une tête d’oreiller dans la robe de mariée, afin d’bailler (Ha-Ha-Ha) d’quoi t’au monde à « gossipé about »!

J’sais pas coumment l’dire, mais Gertrude à « Fried Fish » est loin de s’faire passer coumme t’une sainte. T’ute une bounne à parler! Qué l’une dés seules que j’counne qu’a y’eu au moins trois ou plusses « Baby Showers » avant d’accepter l’offre de mariage à son foiroux d’tannant d’Oswald (« bless » son âme, qué môrt de façons suspectes à s’faire échigner).

Si j’serais Gertrude pis surtout la belle Élise, j’m’apprendrais à m’taire… P’t’être qu’elles ne l’sachent pas, mais si j’serais z’eux deusses : « BEWARE »! Surtout qu’Vivine enseigne (Ha-Ha-Ha) sa « own » clâsse d’arts martiaux, lés jeudis souaires, à la Salle Paroissiale du Village dés Roseaux!

Y faut j’vous laisse, car y faut j’m’en âlle pratiquer lés chants d’noces, pour le grand jour à Vivine pis à son charmant « soon to be » mari, Arthur à Cosse à « Boy » Lagacé, du Bas Cap-Pelé; qu’ara lieu vendordi souaire de cte s’maine icitte, à l’église du village! « You never know », on c’la ouaira p’t’être, t’utes là!

Delphine B.B. Bosse

Countré Star Extraordinaire