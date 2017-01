Cossé qu’a radote Delphine…

par

Moi pis mon houmme foiroux d’Ozime, j’avons paqueté nos vieux haillons pis j’avons été célébrer c’là, nu-z’autres, notre Nouël pis la Nouvelle Ânnée, dans l’boute d’la « Hellifax »! Faut j’admettre, j’m’ai « enjoyé » à gâter més p’tits enfants (d’la famille à ma fille Souverine) pis à leux miounner tout doucement dés p’tites tounnes douces de « countré » à la façon d’mémére! D’sus l’bôrd du devant de mon grous chapeau d’cowboy, j’avais créé l’illusion d’un mobile que t’accroche de d’sus le fait d’un « crib » de bébé; ouaye, avec dés p’tites borbis en peluche, qu’attirent l’attention ou qui s’amusions à « jinglé » coumme dés p’tits pompons qu’encerclant le tout l’tour d’un énorme vieux chapeau de paille de touriste du Mexique!

Mon plus beau cadeau payé d’Nouël, de la pârt de ma fille, a été d’m’amenée visiter t’une Tireuse de Cartes; à l’intérieur d’une vieille « apartment building », en grand besoin de « repair », dans l’tcheur du « Downtown Dartmouth »! Ouaye! Une sartaine « amazing » Mme Imma Murphy, supposément mieux counnue coumme étant la « best » de la « best knows-all-sees-all » de la Nôvé Scôtché pis dont sa renommé va itout « beyond » la grousse roche de « Moose Countré » de Terre-Neuve!

Quand j’avons cougné à sa porte, à nous à accueilli son « hello » pis « welcome », avec un « wheeze » de « smoker’s cough » entre chaque mot! Un nuage épais de boucane blanche pis étouffante flottait proche du « ceiling », à l’intérieur d’son apartement. Par chance que j’n’étais pas allergique. D’aouaire « performé » souvent dans dés clubs, rempli de spectateurs qui s’pensions « cool » à fumer dés cigarettes pis d’étranges « rollies » de d’sus le boute dés babines, j’m’habitué à la peste de nicotine pis à « shaké » lés mains du monde avec lés boutes dés doigts « coatés » d’un jaune zirâte!

Mme Imma m’a invité à sa table de tchuisine, à youssé se trouvait son patchet de Cartes Tarots. Me lés à faite brâsser pis couper. Entre chaque carte (<<Hmmmm>>) qu’elle « flippait », chaque soupir qui y « whistlait » d’la goule, me faisait rappeler à la vieille jument dont qu’mon pére « ownait » autrefois pis qui souffrait d’une « bad case » d’asthme dés deux boutes! Sans trop de fanfare, voici cossé qu’lés cartes avions à m’révéler :

Un « shift » dans ma « career » de Countré Star Extraordinaire, à youssé que je serai invitée de « hosté » (« imagine that ») ma « own » émission de « radio »… Bienvenue à la « show »: « Radio Shed » (ouaye, « Shed » pour Shédiac »)… « WOW »! Qui m’a « freaké out » bin raide, par rappôrt que cé d’quoi que j’ai tout l’temps voulu m’amuser à faire… « Hmmm », « how did she know that »??? Qui m’a émerveillé coumment « specific » qu’à l’était dans lés détails…

« Sorry to say », mais « darn » (hahahaha), j’ne serai pas veuve z’en 2017… Malgré l’accident à fabriquer du vin, le nouveau « hobby » à mon houmme tannant, dont lés « corks » de chaque bouteille lui exploseront z’en pleine face… « POING »! « PING »! Y finir avec le tout l’tour de chaque œil, « black & blue »; à le faire ressembler à t’un « drunk sailor », qu’a « endé up » à perdre la bataille; dans z’une « cheap dive », à youssé qué sarvi trois doigts épais ou haut d’whiskey dans chaque verre sale!

Cossé qu’j’attendais d’imprimer mon « cook book » de « seafood »??? Dont s’lon ma destinée, s’ra « hailé » z’un « Best Seller », pendant la Saison dés Touristes pis à enouayer coumme cadeau, à d’la parenté qui restant z’au loin pis qui s’ennuyant de leux racines… Ouaye! « Something-something about » du vieux « wharf » jusqu’à la « kitchen »! Qui drette-là, m’a faite t’une croyante de son talent de clairvoyante! « Hmmm, again »? « How did she know that »??? « Yes, sirree »! Qu’c’était dans més plans d’la Nouvelle Ânnée… « WOW »!

Pis pour un extra cinquante piastres! J’y’ai chatouillé de dedans d’sa paume de sa main gauche! Sans s’gêner, Mme Murphy m’en à conter plusieurs autres bounnes vérité… Ouaye! À sarner absolument t’une sartaine jalouse, qu’elle a décrite « to a tee »??? Une noummée grande dgeule de « Fried Fish », dont son premier p’tit nom s’épelle ou débute avec la lettre « G »! « Oh My Gosh »! Pas l’effarée face de Gertrude du Village dés Roseaux!?! « Now » coumment précis qu socitte peut être ?!? Juste « simply, WOW-WOW » de faite!

Delphine B. B. Bosse

Countré Star Extraordinaire