Corrections au taux de taxes sélectif à Beaubassin-est

par

Charles-Philippe Dray

GRAND-BARACHOIS – Une erreur dans le logiciel de calcul des taux de taxes sélectifs à la Communauté rurale de Beaubassin-est a fait que les chiffres publiés en décembre dernier étaient légèrement plus élevés qu’ils devraient l’être.

Les taux révisés ont été mis à jour, lundi dernier, lors de la réunion mensuelle régulière.

Les taux révisés, différents selon les quartiers et les services y étant accessibles, seront les suivants : Grand-Barachois, 0,2996 (0,2876 en 2016) – Boudreau-Ouest, 0,3023 (0,2890 en 2016) – Saint-André-LeBlanc, 0,2849 (0,2739 en 2016) – Haute-Aboujagne, 0,3805 (0,3286 en 2016) – Shemogue, 0,2831 (0,2715 en 2016) – Trois-Ruisseaux-Petit-Cap, 0,3191 (0,3013 en 2016) – Brulé et ch. Ohio, 0,3023 (0,2890 en 2016) – Cormier Village, 0,2816 (0,2707 en 2016).

En bref… Le conseiller de Grand-Barachois, Michel Gaudet, a vivement déploré, dans les premiers instants de la réunion, le fait que le conseil «ne se penche pas assez sur les idées de projets financés par le fonds de la taxe sur l’essence pour le quartier de Grand-Barachois». «Nous étions avancés sur le dossier du sentier (NDLR – de l’église à Pointe-à-Bouleaux) et nous n’en parlons plus du tout. Est-ce que ce conseil oublie les citoyens de Grand-Barachois?» a lancé M. Gaudet. La majorité des conseillers ont refusé d’ajouter à l’ordre du jour sa proposition reliée à cette discussion. «Nous n’avons pas assez d’information, a mentionné le maire Ronnie Duguay. C’est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas en parler ce soir. Soyez assurés que nous ferons notre grand possible de prioriser cette question». Lors de la période des questions du public, en fin de réunion, deux citoyennes ont soutenu le conseiller Gaudet et une autre a remis en question le fait que le projet du sentier «était couteux et qu’il n’est arrivé qu’au cinquième rang d’un sondage auprès des citoyens de Grand-Barachois». Il semblerait quand même que le conseil s’entende pour que le projet du sentier soit préféré aux autres. «Nous avons regardé les autres options, et le projet du sentier était le seul qui serait complété avant l’échéance du Fonds de la taxe sur l’essence (2018)», a informé la conseillère du Quartier 1, Josée Vautour… La prochaine réunion ordinaire mensuelle aura lieu le 20 février prochain, à 19h…