Cordonnerie LeBlanc Shoe Repair   Quarante années de passion pour Joe LeBlanc

par

À seize ans, en mars 1977, Joseph (Joe) LeBlanc annonce à son père Émile qu’il va désormais lui donner un coup de main et travailler avec lui à la cordonnerie. «Je suis le plus jeune d’une famille de 11 enfants, dit-il, j’ai passé beaucoup de temps à la cordonnerie avec mon père. Ma mère travaillait le jour et après l’école je me rendais à l’atelier, jusqu’à ce que ma mère vienne me chercher. Mon père me donnait de vieux clous pour m’amuser, alors j’ai passé beaucoup de temps avec lui et j’aimais ça.

«Mes autres frères ont essayé le travail de cordonnier, poursuit-il, mais ils n’étaient pas intéressés, je suis le seul qui était assez intéressé pour continuer l’entreprise familiale. Au début, lorsque j’ai commencé, on a eu l’aide d’un de mes frères et de membres de la famille et d’amis.

«J’ai donc travaillé avec mon père de 1997 à 2006, pendant près de 30 ans et tout s’est toujours bien passé, jamais de chicane et on s’entendait bien. Notre famille est bien connue à Shédiac. Mon père c’était également mon ami et nous sommes demeurés dans la même maison pendant 28 ans, en partageant les couts. Après une chirurgie, il est entré à la Villa Providence et il est décédé en mars 2011 à 93 ans; ma mère est décédée en 1998.

«Lorsque j’ai commencé à travailler ici, dit-il, pendant les premiers 20 ans, je réparais de la chaussure du matin au soir. Mais au cours des années, les styles ont changé, les semelles sont de moins en moins remplaçables et je dirai que maintenant la réparation de chaussures représente à peine 50% de mon travail, dont 35% sont des chaussures de femmes. Actuellement je fais surtout de la couture, des bas de culottes, raccourcir des manteaux, du travail personnalisé sur commande, la réparation de sacs à main, de sacs de hockey, etc., et je remplace aussi des fermetures éclair. L’aiguisage de patins me tient pas mal occupé pendant l’automne et l’hiver, mais l’été c’est plus au ralenti.

C’est évident qu’il adore la couture, c’est une vraie passion et lorsqu’il prendra éventuellement sa retraite, il veut continuer à faire de la couture à partir de chez-lui.

«Je travaille seul depuis le départ de mon père et je ne travaille pas pour l’argent, dit-il, on n’en fait pas beaucoup ici. Mais c’est une passion plus qu’un travail. J’aime ce que je fais et je ne pense pas voir de relève dans ce métier. Je connais bien ma clientèle et mes prix sont plus que raisonnables.

Il demande 5$ pour aiguiser une paire de patins et même s’il travaille parfois beaucoup pour réaliser une réparation ou un autre travail, il ne demande pas beaucoup. Il connait bien sa clientèle et ne veut pas leur demander trop, car il préfère les voir revenir plus souvent.

Pendant l’hiver, il a une journée de congé par semaine, le dimanche. Puis il ferme le samedi d’avril à septembre. Il met encore neuf heures par jour et parfois plus et ne sort pas pour diner.

«Mon père a pratiqué ce métier pendant 75 ans et je lui dis qu’il peut reposer en paix, je ne vais pas briser son record, dit-il en souriant. Et s’il ne sait pas encore quand il fermera la porte de la cordonnerie pour de bon, il est pas mal certain que ce sera la fin de la cordonnerie à Shédiac.

«J’ai un fils de 30 ans Mathieu et lui et son épouse Mélanie ont des jumeaux de trois ans et demi, Mason et Megan. Il demeure à Dieppe et il n’est pas intéressé à l’entreprise et franchement je ne l’ai jamais encouragé à aller là-dedans. Mon épouse Louise a une fille, Mélanie.»