Conseil municipal de Shédiac   On accorde deux contrats pour l’achat de camions

par

La Ville de Shédiac a décidé d’accorder le contrat pour l’achat d’un camion-citerne/pompage à incendie fabriqué sur commande au soumissionnaire le plus bas, soit la compagnie Micmac Fire Safety Source Ltd au montant de 606 217$ plus TVH conditionnel à l’approbation du financement par la Commission des emprunts de capitaux des municipalités du N.-B. Le montant excédentaire de 7200$ sera pris à même le budget de Projets spéciaux du Conseil.

C’est le 15 mars que la Commission des emprunts de capitaux entendra la demande de Shédiac qui désire emprunter la somme de 625 000$ pour l’achat de ce camion d’incendie. C’est ce qu’il a été possible d’apprendre lors de la réunion du conseil municipal lundi soir.

Un contrat pour l’achat d’un camion Tandem a été accordé à Universal Truck + Trailer au montant de 153 467,50$ TVH incluse et d’appliquer l’échange du 2007 Sterling Tandem Truck de 48 000$ plus TVH. Le contrat pour l’achat de la boîte et de l’hydraulique a été accordé à la compagnie Larochelle Équipement au montant de 91 944,97$ TVH incluse.

Le conseil a mandaté l’administration de trouver les coûts que représenterait la disparition des poteaux d’Énergie NB au Centre-ville. Compte tenu de différents travaux qui seront exécutés sur la rue Main, on pense qu’il serait opportun de voir quand on pourrait se débarrasser des poteaux afin d’embellir le secteur.

La Commission des services régionaux Sud-est 7 de la Gendarmerie royale du Canada consulte actuellement les communautés pour définir ses priorités pour 2017-2018. Jusqu’à date on a identifié les méfaits, les dommages aux biens, les vols de moins de 5000$ et les conducteurs avec facultés affaiblies, mais la population peut en faire ajouter d’autres.

Le conseil municipal émettra des chèques de contribution annuelle au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, 5000$; Vestiaire Saint-Joseph Inc., 5000$, Hospice Sud-Est Inc., 5000$ et à la Légion royale canadienne, 10 000$.

Finalement les membres du conseil ont dit être positifs face aux démarches qui se font pour régler la situation de l’eau à plage Parlee.