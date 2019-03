Conseil municipal de Memramcook   Un nouveau gérant pour l’aréna et le terrain de golf

par

Claire Lanteigne

Denis Léger est le nouveau gérant de l’aréna Eugene (Gene) LeBlanc et du terrain de golf de la municipalité. «Nous sommes très heureux d’avoir une personne d’expérience sur la mise sur pied d’installations sportives, de dire Mariane Cullen, maire suppléante, qui présidait la réunion régulière du conseil, lundi soir. C’est un très bel atout pour la municipalité et il va présenter au conseil un plan d’amélioration pour nos installations.»

C’est le 22 août qu’aura lieu la journée communautaire de Memramcook dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019. Le lancement de la programmation se fera ce jeudi. «Nous offrirons une programmation diversifiée pour tous les goûts et les âges, de dire Madame Cullen. Il faut tout condenser en une seule journée et nous aurons la visite d’une dizaine de personnes de Scott, notre ville jumelle de Louisiane. Ce sera l’occasion de renouer et renforcer nos liens d’amitié avec elles. Les gens doivent comprendre que tout doit se tenir en une journée, nous n’avons pas le choix.»

Les discussions se poursuivent avec le Club de VTT qui est intéressé de faire un partenariat avec la municipalité pour l’utilisation du Clubhouse au terrain de golf, afin d’opérer la cuisine, le bar et d’utiliser le lieu en tant que lieu de rassemblement pour les utilisateurs des sentiers à l’extérieur de la saison de golf. Il est entendu que des règlements seraient mis en place afin d’établir les lignes directrices pour l’utilisation de l’espace. «On évalue toutes les possibilités, de dire Madame Cullen, et le tout devra se faire sans com- promettre la qualité du terrain de golf.»

Comment plusieurs municipalités, un arrêté devrait être adopté concernant le traitement et les indemnités des membres du conseil du Village de Memramcook. «Nous ne voulons pas d’augmentation, d’ajouter la maire suppléante, mais seulement contrer les effets des changements apportés par Revenu Canada.»

Natasha Vautour est la bénévole communautaire de la municipalité au sein de Dialogue N.-B. Elle va former un comité et voir à organiser un événement pour encourager la cohésion sociale.

Le mois de mars a été proclamé Mois de la nutrition.