Conseil municipal de Cap-Pelé  Les pompiers sont à l’honneur

Claire Lanteigne

Les pompiers de Cap-Pelé étaient nombreux dans la salle du conseil municipal, lundi soir, lors de la réunion régulière du conseil.

En présentant son rapport mensuel, le chef pompier Ronald Cormier a remercié tous les gens, les commerces et les brigades de l’extérieur qui les ont aidés pendant l’incendie majeur qui a détruit l’usine de Cape Bald Packers.

Le maire Serge Léger et des conseillers ont vanté le travail professionnel des pompiers tout au long de l’année et tout spécialement lors de cet incendie majeur.

La municipalité va envoyer une lettre de remerciements aux municipalités dont les brigades sont venues aider à combattre les flammes.

Des certificats de niveau 2 ont été présentés aux pompiers : Marc Goguen, Fabien Cormier, Brent Jacob, Michel Cormier, Mathieu Maillet, Joël Bourque, Rémi Cormier, Daniel Bourque, Ronnie Duguay et Richard Lirette.

Ronnie Duguay, Denis Vienneau et Michel Gauvin ont été honorés pour 20 ans de services; Fernand Vautour et Ronald Cormier, pour 25 ans de services et Roger Melanson, pour 30 ans.

Nathalie Gallant a fait une présentation sur les programmes et les services offerts par la CBDC Westmorland Albert.

Le maire Serge Léger a proclamé le mois de mars 2019 comme Mois de la nutrition de Diététistes du Canada.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 1er avril à 19h.