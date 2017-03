Connaissez-vous la quantité de sucre dans vos boissons?

par

Dans le cadre de sa stratégie de mieux-être et du mois de la nutrition, la Ville de Dieppe organise le Défi des cubes en collaboration avec le Mouvement du mieux-être et la province du Nouveau-Brunswick ainsi que le Réseau de santé Vitalité.

Ce défi communautaire, qui se tient du 6 mars au 2 avril, invite les gens à prendre connaissance du nombre de cubes de sucre consommés dans leurs boissons en plus de les inciter à diminuer leur total de cubes. L’objectif est de sensibiliser les gens à la quantité de sucres libres que contiennent bon nombre de boissons.

«Nous sommes très fiers de lancer ce défi et par le fait même de faire la promotion de l’eau comme premier choix de boisson pour étancher la soif. Le livret comprenant les détails du défi ainsi qu’un tableau de valeur nutritive pour diffé- rentes boissons est disponible au Centre aquatique et sportif de Dieppe, à la réception de l’hôtel de ville et sur notre site Web», fait savoir Sonya Babineau, agente communautaire à la Ville de Dieppe.

Des prix seront tirés au hasard parmi les participants, soit un chèque-cadeau de 80$ pour une consultation chez Dietitians in the Kitchen, un chèque-cadeau de 75$ chez Mike’s Bike Shop et un laissez-passer pour quatre personnes au Centre aquatique et sportif. Les détails se trouvent dans le livret.