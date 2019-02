Congé de mars 2019 : activités gratuites, invités spéciaux et programmation pour tous les âges

par

Le Musée acadien de l’Université de Moncton offrira une programmation gratuite, dynamique et éducationnellepour les jeunes pendant le congé de mars. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités. Au plaisir de vous voir au Musée acadien!

Du 5 au 8 mars, de 10h à 16h, venez explorer notre exposition permanente L’aventure acadienne et notre exposition temporaire Yvon Durelle – le combat du 10 décembre 1958 : Avant, durant et après. Votre visite libre dans nos espaces pourra être accompagnée de jeux-questionnaires imagés et de questionnaires historiques, disponible à tous. De plus, vous trouverez tous les matériaux nécessaires pour faire des bricolages. Le Musée acadien accueille aussi deux invitées spéciales pour des activités jeunesse.

Illustration du conte : Il y aura une présentation d’Anne-Marie Sirois, artiste, illustratrice et auteure, le mercredi 6 mars à 10h au Musée acadien abordant l’art de l’illustration du conte! Les jeunes de 6 à 11 ans auront la chance de découvrir l’illustration et le dessin d’A à Z à l’aide de composantes visuelles et dynamiques. Aucune inscription n’est requise pour participer à cette activité.

Atelier de tapis hooké : Les jeunes de 11 à 14 ans sont invités à joindre Marielle Poirier le vendredi, 8 mars de 9h à 12h au Musée acadien pour un atelier de tapis hooké pratique! Les jeunes auront la chance de développer leurs habiletés artisanales créant un sentiment d’appartenance et de fierté. Les participant.e.s se serviront de matériel recyclé comme faisaient les gens 100 ans passés et partiront avec un petit échantillon qu’ils auront créé. Les places sont limitées et l’inscription est requise pour cette activité.

Allez aussi visitez le Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, situé dans la Bibliothèque Champlain, qui anime un atelier de généalogie pour les jeunes et leurs familles le jeudi 7 mars de 13h à 15h. Cet atelier est gratuit avec une inscription requise au (506) 858-4088.

Pour faire une réservation de groupe, communiquer avec Renée Beaulieu au (506) 858-4088 ou par courriel maum@umoncton.ca.