Conférencier du 2e mardi du mois :  Santé mentale des jeunes, les défis de l’Acadie  et Le Moniteur Acadien

par

Conférencier invité à la rencontre de mars du Groupe «déjeuner-conférence du 2e mardi du mois», tenue à Moncton, Bernard Richard, ancien Ombudsman et Défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick a fait un retour sur les constatations et recommandations émanant de son rôle ici et en Colombie-Britannique. Il est maintenant conseiller sénior auprès de l’agence Mi‘gmaq Child and Family Services NB Inc., poste qu’il occupe depuis son retour au N.-B. Il s’agit d’une agence autochtone qui fournit les services de protection de l’enfance pour sept Premières nations Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick.

Il y a un manque de services de soins de santé mentale appropriés pour les jeunes, un besoin de services résidentiels communautaires et une meilleure intégration des services de santé mentale. Ce n’est que quelques constatations contenues dans le rapport Connexions et déconnexion rendu public par Me Richard en 2008.

La santé mentale des jeunes constitue une préoccupation constante de l’ancien Défenseur des jeunes et de la jeunesse. Dans son rapport Ashley Smith, il s’est penché sur le triste sort de cette adolescente originaire de Moncton. Celle-ci a passé une bonne partie de sa vie dans des institutions correctionnelles à travers le pays avant de décéder dans la prison pour femmes de Kitchener, en Ontario. S’intéressant surtout au système de justice pénale pour les adolescents, il y constate un manque de traitements appropriés pour la santé mentale des jeunes et une utilisation excessive de contraintes comme le fusil électrique Taser. Il mentionne que la majorité de ses recommandations ont été acceptées.

Dans le rapport Main dans la Main, il aborde le sujet délicat de la protection de l’enfance dans les 15 Premières nations de la province. L’ancien défenseur mentionne plusieurs éléments qu’il considère importants et qui font partie de ses recommandations dont : mettre plus l’accent sur les cas de négligence chronique pendant l’évaluation des risques; protéger l’intérêt des enfants avant tout; améliorer la communication entre les ministères; le ministère des Services familiaux et communautaires doit mettre en œuvre un système provincial d’examens cliniques. Ce rapport qui vise à améliorer la vie et les perspectives des enfants des Premières nations contient 93 recommandations.

Inquiet de l’avenir de l’Acadie

«Je m’inquiète pour l’avenir du peuple acadien», de déclarer Me Bernard Richard, co-président de la Commission sur la gouvernance de l’Assemblée nationale de l’Acadie. C’est une tâche qu’il partage avec Me Pierre Foucher, professeur de droit à l’Université d’Ottawa. Me Richard souligne que nous devons imaginer les moyens de mieux contrôler notre avenir. Il croit surtout que cela doit se faire dans le plus grand respect des autochtones et des anglophones avec qui nous partageons le territoire. Pour réussir, on devra créer un mécanisme par lequel chaque groupe pourra assurer aux siens un niveau de vie acceptable et une réelle égalité des chances, ce qu’il appelle «l’unité dans la diversité». Imaginer ce que cela pourra ressembler, c’est un peu ce travail de réflexion que se donne l’Assemblée nationale de l’Acadie.

Me Bernard Richard a ajouté qu’il ne faudrait pas que cet exercice soit perçu comme une menace aux organismes acadiens qui existent déjà. La réflexion sur l’avenir de l’Acadie cadre bien avec le Congrès mondial acadien qui se déroulera à l’été dans le Sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île du Prince-Édouard.

Il y a de la place pour le Moniteur Acadien

Me Bernard Richard, le nouveau propriétaire du Moniteur Acadien, s’est dit encouragé par l’appui et les bonnes réactions du public depuis l’annonce que l’hebdomadaire, fondé en 1867, ne fermera pas ses portes. Dans sa présentation donnée au Groupe des déjeuners-conférences du 2e mardi du mois, il a expliqué que c’est un investissement plutôt culturel que financier afin de préserver ce journal qui est au service de la population francophone du Sud-est du N.-B. «S’il devait fermer, il n’y a pas beaucoup de chance que ça puisse revivre», a-t-il ajouté.

Parlant de projets d’avenir pour ce journal, le nouveau propriétaire dit que l’on pense à beaucoup de choses, mais précise «qu’on a plus d’ambitions qu’on a de moyens».