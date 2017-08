Concours de photos les trésors de Memramcook

par

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook veut faire découvrir les trésors de Memramcook. Grâce au concours de photos, nous souhaitons que les participants fassent preuve d’imagination pour découvrir avec une approche personnelle et nouvelle, les trésors de Memramcook. Les photos seront jugées sur la créativité, lumière, composition, attention sur le sujet, suivi du thème, originalité, impact et qu’est-ce que nous voyons et ressentons à propos des trésors de Memramcook. Veuillez soumettre vos photos imprimées en 8×10 avec cadre passe-partout en carton, maximum de trois soumissions totales pour chaque participant. Inscrivez un titre, le lieu, la catégorie, le volet (jeunesse ou adulte) et votre numéro d’inscription seulement en arrière de chaque photo. Votre nom sur l’enveloppe.

Divisé en deux volets (Volet Jeunesse – 17 ans et moins) (Volet adulte – 18 ans et plus) et trois catégories : animaux, personnes et paysages.

Il y aura deux expositions publiques de toutes les photos soumises : le mardi 10 octobre (ouverture officielle et table ronde du Festival de contes Parlures d’icitte) à l’école Abbey-Landry et le dimanche 15 octobre au carrefour de l’école Abbey-Landry, entre 11h et 14h.

Dates du concours : du mardi 1er août au lundi 25 septembre 2017. Ce concours est ouvert uniquement aux résidents et anciens de Memramcook.

Lieu et date limite pour soumettre les photos : le lundi 25 septembre 2017 (16h – Village de Memramcook, 540, rue Centrale)

Remise des Prix : le dimanche 15 octobre à 11h (carrefour de l’école Abbey-Landry avant l’activité familiale du conte en après-midi – Festival de contes «Parlures d’icitte»).

Rappelons que la Société culturelle de la Vallée de Memramcook s’est donné pour mission de promouvoir le développement et le rayonnement de la culture acadienne. Elle organise ou parraine des activités culturelles et d’art sous différentes formes, telles que la musique, le théâtre, la danse, la littérature et l’art visuel. Elle vise à développer et à promouvoir les talents artistiques des gens de la région, et ce, pour tous les âges. Elle les encourage à poursuivre leurs aspirations culturelles et artistiques en offrant aussi des formations dans divers domaines.