par

Moins d’un mois pour vous inscrire

Les créateurs littéraires ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour présenter leur candidature au concours 2019 du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie, sous l’une ou l’autre des trois catégories suivantes :

Le Prix Volet Jeunesse Richelieu reconnaissant l’excellence d’une oeuvre originale, écrite en français, inédite et non publiée d’un jeune auteur âgé entre 15 et 25 ans, dont le lauréat reçoit une bourse de 1000$;

Le Prix Annuel reconnaissant l’excellence d’une œuvre littéraire écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, dont le lauréat reçoit une bourse de 4000$; et Le Prix Quinquennal reconnaissant tous les cinq ans l’ensemble de l’œuvre d’un auteur francophone se réclamant de l’identité acadienne, dont le lauréat reçoit une bourse de 5000$. (À noter que cette distinction ne sera remise qu’en 2023, mais que des candidatures peuvent être déposées en tout temps d’ici le 31 décembre 2022.)

Les candidats au concours doivent être Acadiens, natifs d’une province de l’Atlantique ou être francophones résidant dans l’une des provinces de l’Atlantique depuis au moins cinq ans. Ce concours s’adresse également aux francophones de souche acadienne, dont l’un des parents est né dans une province de l’Atlantique.

Le formulaire d’inscription et les règlements du concours sont disponibles sur le site du Prix, à prixlitteraire.acadie.com. Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent contacter la coordonnatrice du Prix, Anne Godin (506.724.1304 ou agconsultation@live.fr).

Les finalistes du Prix seront connus en septembre 2019, et la 21e cérémonie de remise du Prix se déroulera dans le cadre de la soirée d’ouverture du Salon du livre de la Péninsule acadienne, au début octobre 2019.

À propos du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie

Fondé en 1998 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de fondation d’Acadie Vie, le Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie vise à reconnaître des Acadiens et Acadiennes qui, par la qualité de leur travail dans le domaine littéraire, contribuent au rayonnement et à la promotion de l’Acadie dans le monde.

Depuis 1999, le Prix a versé 123 000$ en bourses à 43 auteurs acadiens, reconnus pour l’excellence de leur œuvre, afin de les aider à poursuivre leur passion en création littéraire.