Concert présenté par ArtShediac

par

ArtShediac présente Rose Marie Bernaquez, soprano, et Nhat Viet Phi, pianiste, en concert le 24 novembre 19h30, à l’église Trinity United Church, située au 340, rue Main, Shédiac. À compter de 18h30, venez rencontrer des artistes en arts visuels de la région qui présentent leurs oeuvres. Les billets seront en vente à l’entrée.

Nhat-Viet (Toto) Phi joue du piano solo depuis l’âge de six ans, et a remporté beaucoup de succès aux festivals de musique même avant son premier prix national à l’âge d’onze ans. En plus de jouer devant de nombreux orchestres canadiens et la musique de chambre avec ses frères, il a mérité des louanges des artistes canadiens renommés tels que Marc Durand, Tom Plaunt, Gwen Beamish, Anton Kuerti, Paul Pulford, Rosemarie Landry, Stephen Hatfield, Wayne Riddell et David Ferguson, entre autres. Couramment, M. Phi est accompagnateur officiel ainsi que chargé de cours au département de musique à l’Université de Moncton. Pour plus d’infos, visitez le site : www.phifamily.com.

Rose Marie Bernaquez a fait des études au bac. à l’Université de Moncton en piano et en chant et par la suite à la maîtrise en chant à l’Université de Montréal. Elle a dirigé des choeurs et a enseigné le chant dans différentes écoles, CÉGEP et en privé. Elle a travaillé au Cirque du Soleil à évaluer des chanteurs pour ensuite les écouter en auditions à Montréal, aux États-Unis et en Europe. Elle a été répétitrice et coach vocal sur la production My Fair Lady, mise en scène Denise Filiatrault. Elle a fait partie de différents jurys d’auditions et de concours. Tout au long de sa carrière elle a tenu des rôles à l’opéra et a donné plusieurs récitals.