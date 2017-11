Compétition Dance Quest de Saint-Jean    L’école Danse Chaos Dance est couronnée championne

par

L’école Danse Chaos Dance de Moncton est ressortie grande gagnante de la compétition de danse Dance Quest, qui se déroulait du 2 au 4 novembre 2017 à Saint Jean, au N.-B.

L’école de danse Chaos, qui se spécialise surtout en Hip Hop, s’est démarquée à chaque tournant de cette compétition, qui constitue un évènement incontournable de la danse compétitive dans les Maritimes, rassemblant plus de 25 écoles de danse du Nouveau Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. En plus de s’être mérités plusieurs médailles d’or et prix spéciaux, les danseuses et les danseurs de Chaos ont eu la chance de voir neuf de leurs numéros être choisis pour participer à l’Odyssey, spectacle qui rassemble les numéros s’ayant le plus démarqués et qui fait office de finale à la compétition.

C’est avec SQUAD que l’école de danse a remporté la première place de la compétition, pour une deuxième année consécutive. Il s’agissait de la première compétition de la saison pour Chaos, dont les danseurs continueront de participer à diver- ses compétitions régionales, nationales, et internationales au courant de l’année 2017-2018.

«L’éthique de travail de nos danseurs se reflète dans les bons résultats que nous avons eu à Saint Jean», affirme la directrice artistique de l’école, Cathy Lanteigne. «Ils sont incroyablement professionnels, et ils se fixent des buts qu’ils travaillent fort pour atteindre.»

À propos de Chaos

Le studio de danse Chaos a été fondé en 2009 par Janique Sivret et Geneviève McIntyre. L’école de danse bilingue a comme mission de donner l’occasion aux danseurs et aux danseuses de tous âges d’acquérir une formation de qualité dans divers styles de danse par l’entremise de son volet récréatif. L’école offre également un volet compétitif qui vise à former des danseurs juniors, séniors et adultes de calibre avancé afin de prendre part à des compétitions et d’offrir des performances à l’échelle nationale et internationale. Si elle œuvre principalement à partir de Moncton, l’école offre également des cours récréatifs dans les régions de Shédiac et de Cocagne.