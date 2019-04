Communauté informée… Communauté en santé…

par

La gestion de la colère

La colère est une émotion naturelle qui surgit de façon régulière dans la vie de chaque personne. Gérer efficacement la colère est un élément important à appliquer dans plusieurs secteurs de notre vie. Ne pas être capable de gérer notre colère a des effets négatifs sur nos relations, notre santé et notre estime de soi. Il peut être difficile lorsque nous sommes dans le moment présent envahi par nos émotions. Cette chronique a pour but de donner quelques conseils pour bien gérer sa colère.

Pour commencer, lorsque nous ressentons de la colère, il est important de prendre une pause. Avant de réagir, il faut attendre. Prendre un pas en arrière et analyser la situation sont des manières pour mieux comprendre la source de notre colère. Ne pas réagir instantanément évite à faire des actions ou dire des mots que nous allons regretter par la suite.

Ensuite, il est recommandé de se questionner pour savoir pourquoi nous sommes en colère. La colère est une émotion secondaire c’est-à-dire une autre émotion est moins évidente donc masqué. Lorsque nous sommes envahis par la colère, nous risquons d’oublier l’émotion primaire. Cette émotion peut être la tristesse, la honte, la déception. Notre passé, nos préoccupations et nos perceptions ont tous des effets sur nos émotions. La situation actuelle ou le problème n’est pas entièrement la cause de notre colère. Se questionner pour identifier l’aspect qui nous fait ressentir la colère est crucial pour être capable de bien gérer nos émotions. Lorsque nous sommes capables d’être en contrôle de nos émotions en identifiant la cause, nous sommes maitres de nos réactions. Nous sommes entièrement responsables de nos actions. Nous avons le choix de réagir de façon positive ou négative. Les conflits sont inévitables, mais la manière dont nous choisissons de réagir est entièrement à notre disposition.

Finalement, prioriser le bien-être de soi et des autres est important pour mieux gérer sa colère. Utiliser de la violence ou des insultes ne permet pas de passer le message ou de communiquer nos vrais sentiments efficacement. Prendre le temps de reconnaitre le problème et notre perception de celui-ci demeure important. Par la suite, agir respectueusement et avec calme sera une manière positive à bien passer son message à l’autre. Des exercices de respirations peuvent être une manière bénéfique pour se centrer. Prendre de grandes respirations peut aussi être un moyen de vivre dans le moment présent. Tout compte fait, prendre le moment de penser et organiser vos pensées aura des effets bénéfiques pour gérer votre colère. Il est important de souligner que ces conseils ne fonctionnent pas immédiatement. En les incorporant de façon régulière, vous serez en mesure de mieux contrôler votre sentiment de colère.