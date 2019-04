Communauté informée… Communauté en santé…

par

Les mythes et réalités d’une bonne alimentation

De nos jours, plusieurs d’entre nous espèrent améliorer sa santé à l’aide d’une bonne alimentation et de l’activité physique. Cependant, les informations diffusées qui expliquent qu’est-ce qu’est une bonne alimentation peuvent être complexes et contradictoires. Afin de simplifier votre chemin à une meilleure alimentation, voici quelques mythes et réalités d’une alimentation saine :

Mythe :Les glucides sont néfastes pour la santé.

Réalité :Les glucides sont une source d’énergie pour votre corps, donc ils sont essentiels à une bonne alimentation. Toutefois, il est important d’obtenir ces glucides par des aliments sains et naturels tels que des fruits, des végétaux, des haricots, des noix, des produits de grains entiers et des produits laitiers.

Mythe :Il est plus sain de manger des blancs d’œuf au lieu d’un œuf entier.

Réalité :Le jaune d’œuf contient la majorité des nutriments. En effet, il contient 40% des protéines et 90% du calcium, du fer et des vitamines. De plus, les lipides supplémentaires retrouvés dans le jaune d’œuf vont plus vous remplir et vous serez satisfait plus longtemps que si vous consommiez juste le blanc d’œuf.

Mythe :Les fruits ont trop de sucre.

Réalité :C’est vrai que l’on retrouve des sucres naturels dans les fruits, toutefois on retrouve aussi des fibres, ce qui vous remplit et diminue l’impact des sucres sur votre corps. De plus, on retrouve des vitamines, des minéraux et des antioxydants essentiels à votre santé. La consommation de fruits devient problématique lorsqu’on enlève ces fibres par exemple, boire un verre de jus d’orange au lieu de manger une orange entière.

Mythe :Du yogourt et de la granola est un déjeuner sain.

Réalité :Du yogourt et de la granola peuvent être un déjeuner sain, mais tout dépend des produits alimentaires utilisés, en raison des quantités de sucre retrouvées dans certains de ces produits. Il est recommandé d’utiliser un yogourt grec nature et gras et de choisir un granola contenant moins de 10 g de sucre par portion. Vous pouvez ajouter des fruits pour de la douceur et des noix afin de consommer vos lipides essentiels.

Mythe :Les édulcorants artificiels c’est-à-dire les «artificial sweeteners» sont un choix santé.

Réalité :Les édulcorants artificiels vont sucrer vos aliments sans calories supplémentaires, mais ne sont pas nécessairement bons pour votre santé. Certaines études démontrent que la consommation d’édulcorants artificiels peut apporter des changements à votre perception de la douceur, ainsi qu’à vos bactéries intestinales. Par exemple, une personne pourrait avoir un plus grand désir ou appétit pour le sucre.

Mythe :Du chou frisé (kale) est une excellente source de protéines.

Réalité :Du chou frisé est une excellente source de nutriments, mais n’est pas élevé en protéines. En effet, une tasse de chou frisé équivaut à 2,9g de protéines, ce qui est un peu plus comparé à d’autres végétaux. Cependant, une femme adulte a besoin d’environ 46g de protéines par jour, alors il serait plus faisable d’atteindre son objectif de 46g avec des aliments qui ont plus de protéine, tels que des œufs, du poulet, des amandes, du yogourt grec, et ainsi de suite.

Mythe :Manger des lipides vont vous faire engraisser.

Réalité :Ton corps a besoin de lipides pour fonctionner adéquatement. Les lipides vous satisfaites pour une plus grande durée, puis ils aident votre corps à absorber des nutriments tels que les vitamines A, D et E. Des noix, des graines et des avocats sont des sources excellentes de lipides, mais il importe de ne pas prendre de trop grandes portions.