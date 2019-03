Communauté informée… Communauté en santé…

par

La santé mentale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme «un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de sa communauté». Un bien-être mental se traduit donc par une vie équilibrée et satisfaisante, avec ou sans un trouble mental. Comment maintenir une bonne santé mentale? Voilà une question très importante dont les réponses devraient être plus valorisées.

À priori, afin de maintenir une bonne santé mentale, il faut établir un équilibre entre les divers aspects de la vie: social, physique, spirituel, économique, émotionnel et mental. Bien que les périodes de la vie et les difficultés rencontrées peuvent créer un déséquilibre, il est important de savoir qu’il y a plusieurs changements possibles afin de favoriser le maintien de sa santé mentale, malgré le fait qu’il est impossible d’agir sur certains facteurs comme l’hérédité.

Voici quelques conseils à propos des changements possibles :

Développer une estime de soi.

Adopter de bonnes habitudes de vie en prenant le temps de bien manger, de faire de l’exercice physique régulièrement, de bien dormir et de réduire les consommations de substances comme l’alcool et les drogues.

Entretenir un bon réseau social avec l’entourage et participer à des activités de loisir.

Gérer le niveau de stress en pratiquant les techniques de respirations, en faisant du yoga ou même en allant à une séance de massage.

Demander du soutien aux proches ou aux professionnels de la santé.

Finalement, profiter du moment présent au lieu de penser constamment aux événements passés ou à venir.

En guise de conclusion, la santé mentale est une composante essentielle de la santé globale et il est primordial de bien s’en occuper afin d’avoir un état de bien-être dans lequel il est possible de réaliser son plein potentiel et de faire face aux situations normales de la vie et au stress qu’elles génèrent.