Communauté informée… Communauté en santé…

Radiothon 2019 : Dis NON à la violence!

Le Radiothon annuel «Dis NON à la violence!» sera diffusé sur les ondes de CJSE FM 89.5 et BO-FM 90.7 le vendredi 22 février 2019 de 7h à 18h en direct des deux stations.

Cet événement est un partenariat important entre le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et le Centre de prévention de la violence dans Kent. Tous les fonds amassés vont aider ces deux organismes à persévérer dans leurs démarches continuelles d’aider les victimes et survivants de violence familiale, conjugale et sexuelle. Notre objectif cette année pour notre Centre est 90 000$. Les gens qui appellent pour faire un don pourront le faire à l’organisme de leur choix.

La demande pour les services sur le sujet de la violence ne cesse d’augmenter. Les deux organismes travaillent quotidiennement afin de réduire les effets néfastes de la violence. Au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, nous offrons de l’intervention individuelle et de groupe pour aider nos communautés à vivre une vie saine sans violence. Nous aidons les survivantes à développer leur estime de soi, à gérer leur stress et leurs émotions, à trouver un revenu stable et à se trouver un logement sécuritaire. Nous les éduquons sur les formes de violence, les comportements contrôleurs et manipulateurs, les signes avertisseurs et nous les aidons à faire un plan de sécurité. Nous les accompagnons à l’hôpital, à la station de police ou bien à leurs rencontres (avocats, cour, médecin, etc.). De plus, nous offrons des services pour les personnes qui adoptent des comportements abusifs et du soutien émotionnel aux enfants et adolescents victimes ou témoins de cette violence. Nous mettons tous nos efforts dans le but de briser le cycle de la violence.

Grâce à vous, le Centre de ressources et de crises familiales Beausejour a célébré son 21ième anniversaire l’année dernière. À toutes les années, environ 2000 sessions d’intervention sont offertes à la communauté, donc près de la moitié de celles-ci sont spécifiquement pour des victimes ou survivants de violence familiale, conjugale et sexuelle. Les autres interventions étaient offertes pour des personnes vivant des difficultés émotionnelles et d’autres problèmes, tels que la pauvreté, la dépendance, les troubles de santé mentale, le deuil, etc. Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour est VOTRE centre de crises communautaire. Notre raison d’être est de vous servir en offrant du soutien, de l’espoir et de la guérison pour vous et vos proches.

Aidez à réduire la violence dans votre communauté. Faites un don d’amour le vendredi 22 février 2019 entre 7h et 18h en signalant le numéro sans frais 1-877-739-4923.