Communauté informée… Communauté en santé…

L’activité physique

Les médecins nous diront que c’est bon pour le cœur et les os. Notre mère nous dira que c’est bon pour garder la ligne. Les scientifiques nous diront que ça pourrait même aider à former de nouvelles cellules nerveuses.

Nous connaissons bien les bénéfices physiques de l’activité physique, mais qu’en est-il des bénéfices psychologiques?

Selon une étude québécoise, l’activité physique permettrait de diminuer le risque et les conséquences de souffrir de trouble de santé mentale. En effet, lorsqu’on pratique de l’activité physique régulièrement, non seulement on se sent plus énergétique, mais nos taux d’hormones liés avec le bonheur augmentent aussi. Ainsi, l’exercice pourrait diminuer le stress et alléger les symptômes anxieux et dépressifs. Il a d’ailleurs été démontré que les personnes actives avait de meilleures techniques de gestion de stress et étaient plus productives au travail.

De plus, l’activité physique est un bon moment pour se détendre d’une longue journée ou encore pour socialiser avec notre entourage. Ceci permettrait de renforcir les relations, d’affronter plus aisément les défis quotidiens.

Pour conclure, l’activité physique permet d’améliorer la santé physique, mais aussi la santé psychologie. Elle pourrait même avoir des effets positifs sur les relations et sur le travail.