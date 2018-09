Communauté informée… Communauté en santé…

par

Le retour à l’école : Le retour à la routine

Qui dit rentrée scolaire dit retour à la routine!

Fini, les vacances d’été et l’horaire souple qui les accompagnait. Eh oui, avec l’école reprend un rythme plus régulier et encadré. Pour certains parents, reprendre la routine peut être ardu. Parfois, cela ne se fait pas sans petits combats contre les crisettes ou les pleurs de son enfant.

Voici quelques points à savoir pour bien vivre la rentrée !

L’importance d’une routine

D’abord, la routine à la maison est importante pour votre enfant. Elle le sécurise, car elle représente la stabilité et l’équilibre. En diminuant ainsi son stress et son anxiété, votre jeune s’assure de meilleures chances pour entamer l’année scolaire du bon pied.

De plus, établir un horaire des activités ou des tâches permet à l’enfant de mieux se situer dans le temps. Par exemple, s’il prend son bain à 19h et qu’il met son pyjama à 19h15, il aura une idée de ce que représente une durée de 15 minutes dans sa vie. Il devient également capable de prévoir ce qui s’en vient (ex.: lire une histoire).

N’oubliez pas que grâce à la routine, votre enfant développe son autonomie et de bonnes habitudes ! Il vous sera donc plus facile de gérer la discipline.

Le sommeil

Le congé estival a permis plus de latitude pour les heures du dodo. Hélas, il faut maintenant revenir à un horaire fixe pour l’année scolaire.

a) Assurez-vous que votre enfant respecte la même heure de coucher chaque jour. b) Assurez-vous que votre enfant dorme assez (6 à 12 ans : 9 à 12 heures de sommeil, 13 à 18 ans : 8 à 10 heures de sommeil)

L’objectif est d’éviter toute privation de sommeil, car celle-ci peut engendrer des crises de pleurs, de l’irritabilité, une faible attention à l’école, etc.

En général, les enfants qui n’avaient pas de problèmes de sommeil l’année dernière retrouveront la cadence en une ou deux nuits.

Astuces pour faciliter la routine

Préparez des routines de matin et de soir avec un horaire précis (ex. : arrivée à la maison, collation, devoirs, souper). Affichez la routine aux endroits stratégiques de la maison, comme le frigo ou le miroir de chambre de votre enfant. Utilisez des images pour illustrer la routine : une image vaut mille mots ! Restez fidèle à la routine. Pas d’exceptions ici et là ! Félicitez votre enfant ! S’il est prêt à partir le matin en ayant accompli toutes ses tâches, dites-lui qu’il a fait un bon travail.

Allouez-vous quelques jours, ou même une ou deux semaines, avant que la routine soit bien instaurée. Votre enfant aura besoin d’un peu de temps pour s’y adapter.

Bonne rentrée! (Source: servicestutorat.ca)