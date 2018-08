Communauté informée… Communauté en santé…

par

Les services du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

Le Centre de ressour- ces et de crises familiales Beauséjour s’engage à prévenir la violence familiale et les autres problèmes sociaux de la région par l’éducation, la prévention et l’intervention. Le Centre est un lieu où les gens qui vivent des situations de crise ou qui éprouvent des difficultés peuvent se présenter ou téléphoner pour de l’aide.

Services du Centre

Les intervenants professionnels du centre offrent du counseling individuel à court et à long terme, un sou-tien émotionnel et un service d’information et d’aiguillage (référence) aux personnes qui éprouvent des problèmes suivants : Violence familiale – Agression sexuelle – Séparation ou divorce – Problèmes familiaux ou conjugaux – Conflits entre parents-enfants – Faible estime de soi – Problèmes émotifs (deuil, stress, etc.) – Dépendances aux drogues, à l’alcool ou au jeu – Dépression et pensées suicidaires.

Programme éducatif

Action-Prévention-Jeunesse est un programme de counseling et d’amélioration des habiletés sociales destiné aux enfants et aux jeunes.

Rencontres de groupes

Le centre a mis sur pied les groupes de soutien suivants :

– Nouveaux départs : Groupe ouvert et continu pour les femmes qui sont ou qui ont été dans une relation abusive.

– Intervention pour violence conjugale : Groupe pour les hommes avec des comportements abusifs envers leurs partenaires.

Logement deuxième étape

La Maison de l’espoir du programme de logement de deuxième étape permet aux victimes de violence familiale et à leurs enfants d’habiter dans un logement abordable et d’obtenir des services de soutien. Ce programme offre également les services nécessaires pour que ces femmes puissent atteindre l’autonomie personnelle et économique et envisager un avenir sans violence.

Équipe d’intervention de crise

L’équipe d’intervention de crise est composée de bénévoles formés spécifiquement pour offrir de l’aide immédiate aux individus ou aux familles en situation de crise. Les bénévoles travaillent en collaboration avec la GRC. Ce service est disponible tous les jours, 24 heures sur 24.

Prévention et sensibilisation

Le centre vise à sensibiliser les gens de la communauté au sujet de la santé mentale, de la violence familiale, d’agression sexuelle et des services du centre par l’entremise de présentations et de différents projets.

Le Centre est présentement situé au 432, rue Main à Shédiac. Vous pouvez nous contacter en composant le (506) 533-9100.