Communauté informée… Communauté en santé…

Comment détecter les signes de la dépression chez un ami ou un proche?

La dépression n’est pas une situation à prendre à la légère. Les symptômes de la dépression varient chez chaque individu; elle peut être caractérisée par des longues périodes de sentiments de tristesse, de désespoir et parfois d’idées noires. Les symptômes de la dépression peuvent être divisés en quatre catégories; émotionnels, physiques, comportementaux et cognitifs.

Symptômes émotionnels :

Tristesse permanente, presque tous les jours; peut se manifester sans raison apparente

Sentiment d’inutilité et de culpabilité excessive

Pensées noires et/ou suicidaires

Perte d’intérêt ou de plaisir par rapport à des activités favorites

Symptômes physiques :

Baisse d’énergie

Déficience psychomotrice

Douleurs et maux

Insomnie

Symptômes comportementaux :

Changement d’appétit

Impression de nervosité

Symptômes cognitifs :

Difficulté à prendre des décisions ou à se concentrer

Il faut retenir que la dépression peut avoir un impact sur la vie privée, sociale et professionnelle d’une personne et que c’est une situation qui doit être discutée. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez nous contacter au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour au 533-9100.