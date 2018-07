Communauté informée… Communauté en santé…

par

C’est l’été; divertissez-vous au soleil!

L’activité physique est très importante pour la santé physique et la santé mentale d’un individu. En plus des bienfaits physiques d’être actif, il y a aussi des effets psychologiques positifs. Être actif contribue grandement à l’augmentation du niveau général d’énergie et à l’amélioration de l’humeur. Cependant, une grande majorité de la population trouve que la température influence leur motivation. En fait, il existe un type de dépression qui affecte justement les émotions et la motivation des gens. Cette condition est appelée la dépression saisonnière ou bien le trouble affectif saisonnier. Ceci peut expliquer pourquoi les gens se sentent un peu moi énergétique ou moins productif pendant des journées où il fait moins beau à l’extérieure. Au contraire, le soleil et le ciel bleu peut influencer la population d’être proactive et plus heureux. Saviez-vous qu’en 1984, le psychiatre Norman Rosenthal a démontré le lien entre la lumière du soleil et la dépression? Il a déduit que la lumière agit comme un stimulant pour le moral.

Voici quelques exemples d’activités à faire cet été afin de vous divertir au soleil :

Aller à la plage

Faire un pique-nique

Passer du temps en famille

Aller au parc

Marcher dans un sentier

Faire de la bicyclette

Relaxer sur un patio

Planter un jardin

Lire un livre

Prendre une marche en centre-ville

Aller pour une crème glacée

Faire un dessin/peinturer

Participer à des festivals

Prenez avantage du beau temps et soyez actif le plus que possible pendant l’été. Puisque l’activité physique et le beau temps ont des effets positifs sur l’humeur et la motivation, pourquoi ne pas en profiter et de passer le plus de temps dehors?