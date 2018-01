Communauté informée… Communauté en santé…

par

Gala de la Saint-Valentin 2018

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour organise pour la cinquième année consécutive un Gala de la Saint-Valentin. Ce Gala aura lieu de nouveau au Centre Saint-André LeBlanc. L’événement débute à 19h le samedi 10 février 2018, mais les portes seront ouvertes à partir de 18h. Au coût de 30$ par billet, vous pourrez déguster de la bonne nourriture et apprécier les belles chansons de Marty Bourque, Debbie Gallant (accompagnée de Mike Laponsee), Ellie Côté, Georges Arsenault ainsi que les Fretkatz (Marcel Bourque et Charles Richard). De plus, vous aurez l’occasion de rire avec le style comique de Germaine Melanson!

Pour vous procurer vos billets, vous pouvez contacter Phillis Arsenault du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour au (506) 533-9100 (432, rue Main, Shédiac) ou Lise Cormier de Saint-André au (506) 577-2906.

Les profits iront pour la continuité des services offerts par le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Une belle soirée pour une bonne cause! Venez-vous divertir avec nous!