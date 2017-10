Communauté informée… Communauté en santé…

par

Trucs pour bouger dans notre vie quotidienne

Au travail :

* Sortez marcher pendant l’heure du dîner. Cela vous donnera de l’énergie et de la concentration pour terminer la journée.

* Trouvez un endroit à manger une quinzaine de minute de marche de ton lieu de travail, comme un parc.

* Quand vous parlez au téléphone, levez-vous et marcher pour quelques minutes. Vous pouvez aussi faire de la musculation avec une bouteille d’eau ou un livre.

* Prenez l’habitude de faire des exercices quand vous êtes assis devant l’ordinateur comme des contractions abdominales et dorsales, de rotations d’épaules, des étirements, etc.

* Remplacez votre pause-café par une pause d’étirement.

Dans nos déplacements :

* Quand la destination est à distance raisonnable, ne prenez pas vos voitures. Faites le trajet à pied, en vélo ou en patins à roulettes.

* Quand votre destination est plus loin et que prendre votre auto est idéale, stationnez-vous une quinzaine de minutes de votre destination et marchez.

* Vous travaillez dans un édifice avec plusieurs étages? Prenez l’ascenseur pour une partie et monter le reste à pied.

* Si vous faites toujours le même trajet à pied ou en vélo, changez le circuit ou prenez de la vitesse.

En entretenant la maison :

* En faisant la vaisselle, travaillez vos mollets. Rentrez le ventre, étirez légèrement le tronc et la tête dans lever les épaules et mettez-vous sur les pointes de vos pieds. Maintenez cette position pour quelques secondes, relâchez et recommencez.

* Lavez vos voitures à la main, tondez le gazon avec la tondeuse et non le tracteur et ramassez les feuilles mortes. Ces tâches utilisent les muscles et demandent de l’énergie.

* Au lieu de sortir le chien dans la cours, emmenez-le marcher.

Avec les enfants :

* Pendant les fins de semaine, planifiez régulièrement des journées d’excursion en famille.

* Jouez avec vos enfants dans la cour. Faites des courses, poussez-les sur les balançoires ou initiez une partie de cache-cache.

Dans nos loisirs :

* Chaque jour, remplacez une demi-heure de télévision par une activité qui bouge.

* Pendant que vous regardez la télévision, faites des étirements, de la musculation ou de la bicyclette stationnaire.

Avec les amis :

* Au lieu d’aller manger au restaurant ou voir un film au cinéma, allez bouger ensemble. Faites une randonnée de ski de fond, jouez au badminton ou allez à la piscine.

* Allez danser le samedi soir. Si vous emmenez vos amoureux, ça fait une belle soirée en couple.

* Remplacez un souper de groupe par un après-midi en plein air. Allez à la plage ou faites de la glissade.

* Essayez des choses nouvelles. Essayez des activités que vous n’avez jamais faites.

