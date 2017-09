Communauté informée… Communauté en santé…

par

Connaissez-vous votre Guide alimentaire canadien?

Qu’est-ce qui signifie «bien manger»? Le Guide alimentaire canadien est une res- source excellente quant à avoir une bonne alimentation.

Voici les quatre groupes alimentaires :

Légumes et fruits

Une alimentation avec une grande variété de légumes et fruits peut contribuer à réduire le risque de certains types de cancer. Il est suggéré de manger au moins un légume ou fruit à chaque repas et collation pour obtenir le nombre de portions recommandé par jour.

Ici, quelques trucs faciles à suivre pour une bonne consommation de légumes

et fruits :

* Au moins un légume vert foncé et un légume orangé devrait être mangé à chaque jour.

* Des légumes verts foncés comme le brocoli, les épinards et la laitue romaine sont des bons choix.

* Des légumes orangés comme les carottes, les courges d’hiver et les patates douces sont des bons choix.

* Essayez de préparer vos légumes et fruits avec peu ou pas de matières grasses, sucre ou sel.

Produits céréaliers

Les produits céréaliers, surtout les produits à grains entiers, sont des sources de fibres et qu’ils sont habituellement faibles en lipides. Ces aliments servent à vous sentir plein. Vous pouvez réduire le risque de maladies du cœur en ayant une alimentation riche en grains entiers.

Ici, quelques trucs fa-ciles à suivre pour une bonne consommation de produits céréaliers :

* La moitié de vos portions de produits céréaliers devraient être sous forme de grains entier.

* Choisissez des produits céréaliers plus faibles en lipides, sucre ou sel.

* Utilisez les tableaux de valeur nutritive sur les emballages pour comparer lesquels des produits seraient mieux pour vous.

Lait et substituts

Les os ont besoin des éléments nutritifs que le lait et ses substituts contiennent. Ils seront plus solides et en meilleur santé en buvant du lait chaque jour.

Ici, quelques trucs faciles à suivre pour une bonne consommation de lait et substituts :

* Pour avoir suffisamment de vitamine D, consommez 500ml (2 tasses) de lait chaque jour.

* Des boissons de soya enrichies sont des bons substituts si vous ne buvez pas de lait.

* Choisissez des substituts de lait plus faibles en matières grasses.

Viandes et substituts

Des protéines, des lipides, du fer, du zinc, du magnésium, ainsi que des vitamines B sont seulement quelques-uns des éléments nutritifs que les viandes substituts fournissent. Vu que ce groupe d’aliment est riche de ces nutriments, il n’est pas nécessaire d’en consommer en grande quantité.

Ici, quelques trucs faciles à suivre pour une bonne consommation de viandes et substituts :

* Des légumineuses ou du tofu sont des bonnes options de substitut.

* Chaque semaine, consommez au moins deux portions de poisson comme le hareng, le saumon et la truite par exemple.

* Choisissez des viandes maigres et des substituts préparés avec peu ou pas de matières grasses ou sel.

Si vous voulez plus d’information sur le Guide alimentaire canadien, vous pouvez faire une recherche sur internet où il y a plein d’information intrigante sur l’alimentation saine.