Communauté informée… Communauté en santé…

Les troubles alimentaires

Vécus principalement par les filles, mais aussi par les garçons, les troubles alimentaires sont caractérisés par des croyances, des attitudes et des comportements extrêmes par rapport à la nourriture et le poids. Certains cas peuvent entraîner des conséquences négatives aux niveaux médicaux, psychologiques, sociaux et familiaux.

Types de troubles alimentaires

L’anorexie

Une personne qui vit avec l’anorexie a une obsession ouÌ elle veut être mince et comme résultat perd du poids. Elle a une peur de prendre du poids, donc elle a des sentiments de mal-être et de culpabilité. Elle vit aussi généralement une image corporelle distorse. Ces personnes se sentent «grosses» même si elles sont dessous leur poids santé.

Il est important de noter que ce ne sont pas toutes les personnes maigres qui souffrent de l’anorexie. Certaines personnes ont un poids faible ou ont toujours eu un petit appétit, mais ne manque rien dans leur alimentation.

Le premier signe serait les changements dans les comportements et les attitudes. L’arrêt du cycle menstruel ou le fait de n’avoir jamais eu de menstruations est l’un des principaux signes.

La boulimie

Une personne qui vit avec la boulimie perd contrôle de son alimentation. La personne mange beaucoup d’aliment même quand elle ne ressent plus la faim. Par la suite, elle ressent de la culpabilité, un dénigrement de soi et un malaise physique autant que psychologique. C’est ensuite suivi par des comportements qui visent à éliminer la nourriture absorbée, tels que provoquer des vomissements ou de la diarrhée.

La boulimie est beaucoup plus difficile à détecter, car le poids reste relativement normal. Ce trouble alimentaire peut mener des complications physiques très graves, parfois menant la mort.

L’hyperphagie

Une personne qui vit avec l’hyperphagie a des épisodes ouÌ elle a une prise alimentaire excessive au point ou elle se sent vraiment inconfortable. Elle a l’impression de perdre le contrôle des quantités ingérées, se sent incapable de s’arrêter sur le moment et vit des sentiments de culpabilité, ainsi de honte. La prise de poids est l’une des conséquences de ces comportements.

Qui peut être touché?

Les troubles alimentaires et la préoccupation à propos du poids peut toucher les filles et les garçons de tous les âges, classes sociales, origines ethniques, orientations sexuelles et professions. Les filles et femmes comptent 90% des personnes affectées par ces troubles alimentaires. Les gars et les hommes qui sont atteints sont plus susceptibles à cacher les symptômes, car ils se font dire qu’ils ont une «maladie de femme». Maintenant, les professionnels sont beaucoup plus sensibles à cette réalité. Ils démontrent une plus grande ouverture et exempts tous jugement. Les troubles alimentaires devraient être toujours pris au sérieux.

(Source : https://www.anebquebec.com/aneb-ados/pdf/fr/troubles_alimentaires.pdf)