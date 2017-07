Communauté informée… Communauté en santé…

par

Le choc post-traumatique

Ce que c’est : Le choc post-traumatique se caractérise par des rappels d’images, communément appelés flash-back ou des cauchemars au cours desquels la personne revit, à la seconde près, l’événement stressant. D’autres peuvent devenir complètement désensibilisés émotionnellement. Si les symptômes persistent durant plus d’un mois, les psychologues parlent alors d’un trouble du choc post-traumatique.

Les causes : Généralement, le trouble du choc post-traumatique se veut le résultat d’un événement psychologiquement traumatisant au cours duquel votre vie, ou celle d’un proche, court un grave danger. Vous pouvez avoir été victime : d’une agression violente, d’une catastrophe ou d’un phénomène météorologique dévastateur, d’un viol, une agression sexuelle, de l’inceste, d’un vol avec violence, d’un accident d’automobile, d’un écrasement d’avion, du décès d’un être cher.

Ces événements peuvent déclencher ce trouble anxieux, que la personne soit seule ou en groupe.

Les symptômes : Les symptômes du choc post-traumatique se manifestent généralement dans les trois mois qui suivent l’agent stressant. Leur durée ou leur intensité peuvent varier d’une personne à l’autre, selon la gravité de l’événement et de l’état psychologique qu’il déclenche. Chez certains, le trouble anxieux peut apparaître plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Les psychologues déterminent trois types de réactions au choc post-traumatique.

Flash-back : Dans un premier temps, la personne revit, à des intervalles plus ou moins fréquents, l’élément stressant. Elle sera alors victime de cauchemars ou de rappels d’images de l’événement. Ces rappels peuvent se produire lorsqu’elle se retrouve dans un contexte similaire, en voyant la photographie d’un être cher disparu ou à l’anniversaire de l’agent stressant. Dans un cas comme dans l’autre, elle connaîtra un sentiment d’inconfort intense.

Évitement et insensibilité : La personne aux prises avec un trouble du choc post-traumatique peut aussi avoir recours à l’évitement, ou à l’insensibilité émotive, involontairement bien sûr. Ces symptômes apparaissent généralement très tôt après l’agent stressant. Dans le premier scénario, elle fera tout pour éviter de se retrouver dans la même situation, en évitant de conduire si elle a eu, ou a été témoin, d’un accident grave, par exemple.

L’insensibilité émotive, pour sa part, se traduit par un repli sur soi-même et la fuite des proches. La personne restera prostrée des heures entières, perdant tout intérêt pour des activités qui, avant l’événement, avaient une grande importance à ses yeux. Elle développera généralement un important sentiment de culpabilité.

Dissociation : Parfois, la personne entre dans un état dissociatif. Elle revivra alors complètement l’événement, sur une période de quelques minutes, de quelques heures ou de quelques jours. Cet état se manifeste plus rarement, mais il se produit parfois chez les personnes victimes d’un accident d’avion, qui ont été témoins d’un meurtre ou qui ont été l’objet d’une violente agression mettant leur existence en danger.

Insomnie, manque de concentration et agressivité : Chez certaines personnes affectées par le trouble du choc post-traumatique, les symptômes se traduisent par un changement dans les habitudes de sommeil et de l’éveil mental. Souffrant d’insomnie et de difficultés à se concentrer, elles peuvent également éprouver de sérieuses difficultés à effectuer certaines activités dans la vie courante : se concentrer au travail, rédiger une lettre, payer des factures, voire faire la cuisine. D’autres individus deviendront plus agressifs.

Ces symptômes peuvent apparaître quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après l’événement stressant et ils peuvent durer plusieurs mois, ou plusieurs années. (Source : www.canalvie.com)