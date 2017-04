Communauté informée… Communauté en santé…

par

L’estime de soi, comment l’améliorer?

L’estime de soi, pourquoi est-ce important? Une bonne estime de soi est essentielle, car elle joue un rôle important dans la vie de tous les jours. Avoir une bonne estime de soi peut changer la façon dont on voit les choses. Elle vous permet de vous accepter comme vous êtes, à prendre des risques, des bonnes décisions et de ne pas avoir peur de l’échec. L’estime de soi peut aussi aider les gens à vivre avec des attitudes positives. En effet, elle permet aux gens de se développer à leurs pleins potentiels. De plus, elle peut avoir un rôle important dans les relations avec autrui.

Alors, comment est-ce possible de développer une bonne estime de soi? C’est un peu comme tout autre chose, ça se pratique. Ci-dessous, vous trouverez quelques moyens/méthodes que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant pour améliorer votre estime de soi :

Se connaitre et s’accepter

– Tout d’abord pour être en mesure de développer une bonne estime de soi, il faut se connaitre, c’est-à-dire identifier ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas, reconnaitre ses qualités ainsi que ses défauts. Par contre, il ne s’agit pas seulement de se connaitre, il faut aussi être en mesure de s’accepter comme nous sommes.

Se fixer des objectifs

– Dans la vie de tous les jours, nous faisons face à plusieurs défis, problèmes et autres. Une fois ces problèmes surmontés, cela nous permet de ressentir un certain succès. Ces succès nous permettent alors d’améliorer la façon qu’on se voit, c’est-à-dire d’améliorer notre estime de soi. Après avoir réussi les objectifs réalistes que vous vous êtes fixés, vous serez satisfaits, ce qui aidera votre estime de soi.

Apprécier qui nous sommes

– Il peut être difficile parfois de voir nos forces et beaucoup plus facile de voir nos faiblesses. Vous pouvez, devant un miroir vous exprimer à voix haute ce que vous aimez chez vous (vos qualités, forces, points forts, etc.).

– De plus, vous pouvez avec l’aide de vos pensées améliorer votre estime de soi. Une pensée positive sur soi-même vous aidera à avoir un meilleur portrait de soi.

Ces trucs n’étaient que de brefs conseils pour améliorer votre estime de soi. Il faut en retenir que l’estime de soi, ça commence tout d’abord par s’accepter et s’apprécier comme vous êtes. Si vous voulez en apprendre davantage sur comment améliorer l’estime de soi, vous pouvez faire des recherches sur le web, plusieurs sites web couvrent le sujet. Vous pouvez aussi nous contacter au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour au 533-9100.