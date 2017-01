Communauté informée… Communauté en santé…

par

Utilisation sécuritaire des médias sociaux

Les médias sociaux sont aujourd’hui une part entière de notre vie. Nous y consacrons des minutes voire des heures à tous les jours. Nous nous y affichons notre identité, nos goûts, nos projets, nos photos, la famille, les enfants, les voyages. Tout le monde est différent : certains n’affichent presque rien et passent peu de temps sur ces sites, d’autres ont tous ces éléments sur Facebook ainsi qu’un compte Instagram pour nourrir les yeux des foules, un Twitter pour suivre l’actualité du point de vue de ce qui les intéresse, un Pinterest pour passer le temps tout en faisant des découvertes. Comme à peu près tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, il est préférable de savoir bien s’en servir pour plusieurs raisons.

La première : votre propre sécurité et votre confidentialité. Effectivement, à moins que vous ne modifiiez vos paramètres de confidentialité, si vous aimez afficher des photos de vous en voyage par exemple, dites-vous que n’importe qui peut taper votre nom dans la barre de recherche, trouver votre page et aller voir vos photos de vous sur la plage. Il est normal de ne pas prévoir que personne d’autre que sa famille et ses amis ne s’intéresseront à vos informations et vos photos toutefois, plusieurs cas font exception. Un exemple de cela est que les employeurs chercheront à vous voir sur Facebook pour voir quel genre de personne vous êtes. Beaucoup de professionnel qui ont leur nom sur un insigne vont changer leur nom de profil Facebook pour éviter de se faire retrouver. Cela est une bonne idée pour n’importe qui voulant maintenir sa page privée à un certain niveau.

La deuxième raison est d’éviter les situations pouvant créer un malaise. Il est facile pour n’importe qui dans votre Facebook de voir que vous êtes actif sur le site ne serait-ce que si vous cliquez seulement sur le bouton «J’aime» sur une publication. De ce fait, imaginez si vous prenez une journée maladie du travail et que votre patron voit que vous êtes allé au magasin faire des achats ou passer du bon temps entre amis, cela pourrait certainement causer un malaise important avec votre patron. Bref, il est bon de savoir quoi publier et à quel moment c’est approprié de le faire.

Finalement et d’importance majeure : soyez critique, pour votre bien et celui des autres. Facebook est considéré comme un agent dépresseur par le fait qu’il vous fait voir le meilleur de la vie des autres, tout le temps. C’est donc important de se rappeler que tout le monde vit ses problèmes et que beaucoup choisissent de ne mettre que du positif sur les réseaux sociaux. Quant au bien des autres, il est important de questionner l’information que vous voyez sur ces sites. Beaucoup de gens partagent des articles sans même se demander si c’est vrai ou faux et cela incite la propagation de jugements négatifs. Il faut garder en tête que les pages Facebook majeures, qu’elles soient sérieuses ou non, recherche la popularité puisque plus de gens les visitent, plus Facebook peut afficher de publicité, laquelle est vue par plein de gens. Ainsi, ces pages qui ont des milliers d’abonnés sont payées cher par Facebook et c’est pourquoi elle recherche la controverse : pour attirer l’attention du public. Là où ça devient un problème, c’est lorsque des pages non-crédibles émettent de fausses nouvelles pour avoir cette même attention. Bref, il faut demeurer prudent avec les réseaux sociaux pour ces raisons.

Pour plus d’information sur comment utiliser de façon saine les médias sociaux où pour n’importe quelle question ou information sur le sujet ou pour votre bien-être, n’hésitez pas à contacter le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour au (506) 533-9100.