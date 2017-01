Communauté informée… Communauté en santé…

par

Se fixer des objectifs S.M.A.R.T. pour l’activité physique!

Spécifiques

Assurez-vous d’avoir des objectifs simples et précis. Par exemple, le lundi, le mardi et le mercredi, je vais marcher au parc pendant 30 minutes avant d’aller travailler. Je vais aussi marcher le samedi et le dimanche après-midi pendant 30 minutes.

Mesurables

Si vous voulez savoir si un objectif est mesurable, posez-vous la question suivante : «Comment vais-je savoir que mon objectif a été atteint?» Un objectif qui consiste à vouloir marcher ou courir davantage n’est pas aussi facile à mesurer que si vous voulez marcher pendant 30 minutes, cinq jours par semaine, durant le mois d’avril.

Atteignables

Fixez-vous des objectifs qui sont motivants, mais qui sont réalistes. Le désir de courir un marathon complet après un mois de préparation n’est pas réaliste. Par contre, il pourrait être possible de vous fixer comme objectif de vous inscrire à un programme pour «apprendre à courir» et de participer à une marche ou une course de cinq kilomètres qui aura lieu dans votre région en juillet. En gardant des objectifs atteignables, vous éviterez les frustrations et les déceptions tout en ayant un but qui sera suffisamment motivant.

Réalistes

Assurez-vous que vos objectifs sont faisables et réalistes. Si vous avez des responsabilités familiales et professionnelles, il ne sera peut-être pas réaliste de vous donner comme objectif de prévoir 60 minutes par jour pour faire de l’exercice. Un objectif plus réaliste pourrait consiste à faire au moins 150 minutes d’activité physique par semaine en étant actif pendant 10 minutes, trois fois par jour, cinq jours par semaine.

Temporellement définis

Déterminez un échéancier pour atteindre votre but. Vous aurez ainsi un but précis à atteindre. En vous inscrivant à une marche ou à une course qui aura lieu dans votre région en juillet, vous prévoyez une échéance à long terme pour votre entraînement et vous vous forcez à vous fixer des «rendez-vous» hebdomadaires pour la marche et la course. Au bout de quelques semaines, il est bon de faire le point sur votre démarche et de réviser vos objectifs, si nécessaire.(Source : http://www.wrha.mb.ca/)