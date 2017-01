Communauté informée… Communauté en santé…

par

Neuf résolutions simples et constructives pour 2017

Arrêter de vous comparer aux autres

Grâce au monde des médias sociaux, la comparaison n’a jamais été aussi facile. Gardez à l’esprit que la majorité de ce que vous voyez sur Facebook, Twitter, Instagram, et sur toutes les autres plate-forme sociales est une collection «best of» de chaque individu, Un condensé de ce que les autres veulent faire transparaître de leur vie. Mais ils ont tous probablement un quotidien comparable au votre et des tâches banales similaires à celles que vous faites, alors arrêtez de comparer votre réalité avec le «meilleur» filtré de ce les autres peuvent communiquer.

Investir dans votre avenir

Plutôt que de dépenser plus d’argent pour un accessoire inutile, faites votre prochain achat dans quelque chose d’utile pour votre avenir. Que ce soit un livre de développement personnel ou un cours en ligne, il existe beaucoup d’outils qui peuvent vous aider à passer au niveau suivant.

Arrêter de regarder les nouvelles

Il existe peu de résolutions que j’apprécie plus que ma décision de couper les nouvelles du courant principal de ma vie. Bien qu’une partie de ce qui est présenté soit certainement important et intéressant, la vaste majorité, à mon avis, ne fait que nous enfermer dans des états de crainte, de colère et de suspicion divisants et même paralysants.

Réapprenez à cuisiner

Choisir d’éviter de cuisiner et de préparer vos propres repas vous économisera certainement du temps, mais c’est étonnant de voir comment cette décision affecte votre portefeuille. Voulez-vous réduire les coûts inutiles? Il n’ya pas de moyen plus facile que s’engager à faire vos propres repas au moins un certain nombre de fois par semaine. Bonus supplémentaire? Vous mangerez aussi des aliments plus sains.

Passer plus de temps à l’extérieur

Que vous vous considériez ou non un amoureux de l’extérieur, la technologie nous amène le plus souvent à rester enfermé devant un écran. Donnez à votre corps une pause régulière de rayonnement WiFi et d’autres fréquences malsaine en laissant toutes vos technologies à la maison et en passant des moments de qualité dans la nature.

Arrêter d’attendre le lendemain demain

Nous avons tous des objectifs et des rêves, et plutôt que de prendre des mesures immédiates pour les atteindre, nous avons tendance à les remettre à demain. Ce qui est malheureux, c’est que trop souvent le lendemain n’est pas plus constructif. Cessez de mettre vos objectifs en attente et commencez à construire votre avenir au moment où l’idée étincelle dans votre tête.

Passer moins de temps collé à nos téléphones

Chaque jour, la liste des choses que nous ne pouvons pas accomplir au travers de nos téléphones diminue. Bien que cela représente un réel exploit technologique, c’est également très inquiétant pour notre santé, pour nos compétences interpersonnelles, et pour d’autres parties essentielles de l’expérience humaine. Continuez à profiter de la puissance de votre téléphone, mais engagez-vous à consacrer également le temps quotidien loin de lui.

Arrêter d’être si dur avec vous-même

Je suis sûr que peu (voire aucun) d’entre nous sommes exactement là où nous espérions être à ce point dans nos vies, mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas accompli de nombreuses choses. Plutôt que de se concentrer sur ce que vous n’êtes pas ou ce que vous n’aimez pas sur vous-même, faîtes un effort conscient pour apprécier et être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez fait. Je peux vous garantir que vous avez probablement de nombreuses raisons d’être fier(e)s de vous.

Passer plus de temps avec les gens que vous aimez

Nous avons tous des personnes dans notre vie pour lesquelles nous nous sentons reconnaissants, ou avec lesquelles nous nous sentons bien. Montrez leur à quel point vous les appréciez en leur consacrant plus de votre temps précieux.

(Source : http://therapeutes magazine.com/)