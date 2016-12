Communauté informée… Communauté en santé…

par

Joyeuses fêtes et bonne année!

Le personnel du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse nouvelle année!

Nos heures d’ouverture régulières sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Pendant les fêtes, nous serons fermés le lundi 26 décembre, le mardi 27 décembre ainsi que le lundi 2 janvier. Par contre, si vous êtes dans une situation de crise, vous pouvez tout de même appeler notre ligne de crise qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.