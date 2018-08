Commémoration du 76e anniversaire du raid de Dieppe

par

La Ville de Dieppe, en collaboration avec l’Association des anciens combattants de Dieppe, organise une cérémonie le dimanche 19 août à la Place 1604, située à l’arrière de l’hôtel de ville, pour commémorer le 76e anniversaire du raid de Dieppe en France.

La cérémonie débutera à 13h30 avec un défilé mili-taire qui rendra hommage aux soldats canadiens morts au combat.

«En plus de commémorer l’anniversaire du 76e raid sur Dieppe avec notre cérémonie, nous invitons le public à assister à une importante annonce concernant une nouveauté qui permettra d’honorer cet événement de façon symbolique», mentionne Nils Liljemark de l’Association des anciens combattants.

Le raid de Dieppe, mené le 19 août 1942 au port de Dieppe, France, fut l’un des chapitres les plus dévastateurs et les plus sanglants de l’histoire militaire du Canada. Des 4963 militaires canadiens partis d’Angleterre pour prendre part à l’opération, seulement 2210 y retournèrent, un grand nombre d’entre eux blessés.

En cas de pluie, la cérémonie aura lieu au Club d’âge d’or de Dieppe (445, avenue Acadie).