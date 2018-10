Collecte spéciale des ordures et éco-dépôt mobile à Beaubassin-est

par

La Communauté rurale Beaubassin-est va tenir sa collecte spéciale des ordures de l’automne pendant la semaine du 22 au 26 octobre, le même jour que la collecte ordinaire.

À noter qu’il y aura un changement à la collecte ordinaire des ordures pour le congé de la Fête de Noël. La collecte ne sera pas faite le mardi 25 décembre, mais plutôt le samedi 29 décembre. Il y aura également un changement à la collecte ordinaire des ordures pour le Jour de l’an. La collecte ne sera pas faite le mardi 1er janvier 2019, mais plutôt le samedi 5 janvier; assurez-vous que vos ordures soient au chemin avant 4h am.

Et l’éco-dépôt mobile sera dans la Communuauté rurale Beaubassin-est les 7 et 8 novembre de midi à 20h, plus spécifiquement dans le stationnement de la Salle Grand-Barachois. Éco360 sud-est offre le programme de dépôt mobile et voici l’horaire de notre région pour les prochains mois :

– 7 et 8 novembre au 1455, route 133 à Grand-Barachois (stationnement de la Salle Grand-Barachois)

– 5 et 6 décembre au 84, rue Festival à Shediac (stationnement de l’aréna)

– 9 et 10 janvier au 2, rue East Main à Port Elgin (stationnement au coin de la rue East Main et du chemin Shemogue)

– 6 et 7 février au 54, rue de l’Aréna à Cap-Pelé (stationnement de l’aréna)

– 6 et 7 mars au 1455, route 133 à Grand-Barachois (stationnement de la Salle Grand-Barachois)

– 3 et 4 avril au 84, rue Festival à Shediac (stationnement de l’aréna)

– 8 et 9 mai au 2, rue East Main à Port Elgin (stationnement au coin de la rue East Main et du chemin Shemogue)

– 5 et 6 juin au 54, rue de l’Aréna à Cap-Pelé (stationnement de l’aréna)

Pour plus de renseignements sur la collecte des déchets, visitez le site Internet de la Communauté rurale, www.beaubassinest.ca, ou appeler au 532-0730. Si vous voulez plus d’information concernant l’éco-dépôt mobile, composez le 877-1050 ou visitez le site eco360.ca.