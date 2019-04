Collecte de fonds

par

L’école Père-Edgar-T.-LeBlanc organise une Soirée vin et fromage le samedi 4 mai, à 19h, au gymnase de l’école. Les profits iront pour le nouveau terrain de jeux de l’école. Cette soirée divertissante sera animée par Jason Ouellette et comprendra un encan silencieux, une dégustation de produits locaux, un bar payant, une peinture-live avec Amber Lise Léger, une pièce humoristique avec Jass-Sainte Bourque, de la musique avec Daniel et Carole et un DJ en fin de soirée. Il y aura également des prix de présence. Pour plus d’information ou pour vous procurer des billets, contactez Véronique Gallant au 506-229-1133.