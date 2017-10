par

Claudette Bradshaw sera mise à l’honneur lors d’une soirée hommage qui aura lieu le lundi 23 octobre à l’Hôtel Wingate, situé au 68, rue du Marché à Dieppe, à partir de 18h. Le maitre de cérémonie sera M. Marshall Button (Lucien).

«Je suis touchée que La Solitude m’ait choisie pour être au cœur de cette nouvelle collecte de fonds», a indiqué Mme Bradshaw, personnalité bien connue sur la scène communautaire et sur la scène politique nationale et qui fut présidente d’honneur de la campagne de financement de La Solitude de Pré-d’en-Haut en 2015. Cette campagne majeure avait permis d’amasser plus de 230 000$ et ainsi permettre une continuité à ce lieu de repos dont la mission est de favoriser une quête intérieure par la voie du silence et de l’écoute de Soi.

«C’est un lieu unique au Nouveau-Brunswick. Ça ne peut pas fermer. La vie va tellement vite qu’on a tous besoin d’un tel lieu pour pouvoir se ressourcer, retrouver son compas et se retrouver soi-même. Et surtout pour les jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à fréquenter cet important lieu de silence», avait-elle affirmé en 2015.

Pour plus d’information La Solitude de Pré-d’en-Haut inc., 758-9080; courriel : lasolitude.silence@rogers.com.