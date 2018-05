«Cinco de Mayo» célébré à la Légion de Shédiac

par

La Légion royale canadienne de Shédiac a tenu son activité «Cinco de Mayo» le vendredi 4 mai dernier. Les gens présents se sont bien amusés en costumes du Mexique et ont très bien aimé les mets mexicains offerts. Sur la photo du haut, on aperçoit Tosh LeBlanc, 3e vice-présidente de la Légion; Michelle Goueffic et Kim Graefner d’Halifax; ainsi que Mike LeBlanc, 1er vice-président de la Légion. Sur la photo du bas, on aperçoit Wendy Quinn et Christine Stewart, deux visiteuses de Fredericton, et Nora Larocque, membre de la Légion de Shédiac. (Photos : Jocelyn Ross)