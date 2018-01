Choco Loco un nouveau festival de chocolat sous toutes ses formes

par

La première édition du Festival Choco Loco se déroulera du 9 au 11 février à Shédiac. La programmation variée du festival propose un volet culinaire, plein air, éducationnel et expérientiel qui saura plaire à tous les chocoholiques, petits et grands! Avec cette nouvelle tradition vibrante s’amorce, le blues de l’hiver peut retourner se rhabiller!

Repas gastronomique expérientiel, séminaires éducatifs, yoga-chocolat, aventures animées pour famille en plein air (avec chocolat chaud bien sûr) et autres divertissements gourmands seront au menu.

Le tout débutera le vendredi 9 février avec une soirée sensuelle exclusive aux couples où la présentation de divers plats infusés aux parfums enivrants du chocolat, la dégustation de vin et spiritueux et expériences de découverte gourmande prendront une forme romanesque hors du commun dans le décor victorien de la Maison Webster. Le samedi 10 février en matinée, on débute avec une session de Yoga et chocolat, suivie d’un rallye d’observation animé pour toute la famille. Se dérouleront ensuite à l’Hôtel Shédiac une série de courts séminaires sur le chocolat, sa récolte, sa transformation et production, en passant par sa dégustation et ses bienfaits sur la santé. S’ensuivra en soirée un rallye d’observation pour adultes! À vos mitaines, ça va chauffer!

Selon le maire de Shédiac, Jacques Leblanc «Le Festival Choco Loco offre une occasion unique de reconnaître les talents de nos artistes locaux tout en démontrant le chocolat sous toutes ses formes dans un environnement vibrant et rassembleur.»

Le festival s’engage aussi à verser un pourcentage de ses profits au projet Courage du Centre de crises familiales Beauséjour pour une période de cinq ans.