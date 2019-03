Chloé Breault inaugurera la nouvelle série de spectacles du Centre culturel Aberdeen

par

La parolière et musicienne acadienne Chloé Breault sera la première artiste invitée à se produire à Parenthèse, une série de spectacles intimes proposée par le Centre culturel Aberdeen. Ce nouvel événement à Moncton aura lieu dans la Salle Bernard-LeBlanc et débutera le 14 mars prochain à 19h30.

Le Centre culturel Aberdeen a décidé de lancer une série de spectacles afin d’offrir une nouvelle opportunité de performances pour les artistes musiciens du Nouveau-Brunswick. Ces productions permettront de mettre en avant ces artistes, le temps d’une soirée, à travers une proposition originale: s’approprier la salle Bernard-LeBlanc pour offrir au public une combinaison de leur projet artistique avec une touche personnelle supplémentaire.

Joëlle Tougas, directrice adjointe du Centre culturel Aberdeen, dit avec enthousiasme «nous sommes ravis de donner un nouvel espace d’expression à la scène musicale locale. Avec ces soirées nous espérons créer une expérience unique : offrir un rapport particulier et chaleureux entre les spectateurs et l’artiste, dans une atmosphère d’intimité. Nous sommes très contents que Chloé ait accepté de se prêter au jeu pour cette première édition.»

À peine remise de la vingtaine de vitrines qu’elle a données le mois dernier au Québec, Chloé Breault est enchantée de participer à l’aventure: «je suis super excitée de débuter la série de spectacles Parenthèse. Ça va être l’occasion parfaite pour moi de présenter des nouvelles chansons et de connecter différemment avec le public.» Avec un son folk et pop à la fois, Chloé parle d’amour, mais pas que. Jeune artiste en vogue, elle sera accompagnée par Matt Boudreau et Nicolas Basque.

La série de spectacles Parenthèse est rendue possible grâce au soutien de la Province du Nouveau-Brunswick, de Patrimoine Canadien et de la Ville de Moncton.