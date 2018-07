par

Cheryl LeBlanc posera sa candidature en tant que conseillère de la Ville de Shédiac s’il y a des élections plus tard cette année. «Je désire en faire davantage afin de rendre service à ma communauté et continuer à soutenir le développement au bénéfice des citoyens et citoyennes de Shédiac. Il est important pour moi de promouvoir l’inclusion au sein de notre communauté et de grandir ensemble comme une grande famille», explique Madame LeBlanc. Depuis plus de 28 ans, elle est impliquée dans plusieurs organismes de la région où elle a l’occasion d’aider les autres, ce qui lui apporte beaucoup de joie. À l’heure actuelle, elle exerce les fonctions de vice-présidente de la campagne de l’Arbre de l’espoir dans le comté de Westmorland en plus d’assumer le rôle de directrice du Festival du homard, membre du conseil d’administration du Centre de ressources de l’autisme, membre du Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées ainsi que plusieurs autres comités.

Mme LeBlanc travaille au sein du Gouvernement fédéral du Canada comme adjointe administrative depuis plus de 14 ans et fonctionnaire depuis 1990. Elle est fiancée à Mike Desroches, un employé d’Énergie NB, et est mère de deux enfants.

Cheryl LeBlanc est aussi récipiendaire de nombreuses reconnaissances, y compris le prestigieux prix Paul Harris, Citoyenne de l’année décerné par la Chambre de commerce du Grand Shédiac, la médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, ce qui atteste de son dévouement envers la communauté.