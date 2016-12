Chanter Noël dans les rues à Dieppe

par

Une chorale, formée par les résidents de l’Association du village Métropolitain, de Dieppe, a récemment chanté dans les rues de leur quartier pour mettre les gens dans l’esprit de Noël, pendant que les bénévoles frappaient aux portes pour recueillir de la nourriture pour le Food Depot Alimentaire.

L’idée, proposée par Julia Gautreau, a vu le jour, et elle était réellement surprise de l’intérêt qu’ont manifesté les résidents à l’égard de cette initiative. «J’étais comblée de joie par l’intérêt des gens à se joindre à la chorale ou à se porter bénévole pour recueillir des items de nourriture en portant des chapeaux de Père Noël, dit-elle. Nous étions également chanceux d’avoir des membres du Chœur Neil-Michaud et de la Chorale Voce dell’Anima qui habitent dans notre quartier, et d’avoir d’autres résidents qui aiment chanter se joindre à eux.»

«L’organisme Food Depot Alimentaire était très heureux d’apprendre notre initiative, de poursuivre Madame Gautreau, et les résidents ont été très généreux avec leurs dons d’aliments. Il s’agissait réellement d’une situation gagnante pour toutes les parties concernées, y compris les résidents qui ont profité d’un petit concert de Noël.»

Madame Gautreau encourage tout le monde à faire de même, comme il est toujours enrichissant de faire tout son possible pour aider les gens moins fortunés durant ce temps de l’année. «Le temps des Fêtes, c’est un temps de partage : il ne s’agit pas seulement d’offrir des biens matériels, mais de donner de son temps», conclut-elle.

La Food Depot Alimentaire a confirmé que la nourriture recueillie lors de l’activité est d’une valeur de 4626$.