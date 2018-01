Chambre de commerce du Grand Shédiac et Assurance Vienneau Ltée Partenaires pour offrir un nouveau bénéfice aux membres

par

La Chambre de commerce du Grand Shédiac (CCGS) est fière d’annoncer son nouveau partenariat avec Assurance Vienneau Ltée. Cela signifie que les membres admissibles de la CCGS, leurs employés actifs et retraités pourraient être admissibles à des primes réduites sur les produits d’assurance automobile et habitation avec Assurance Vienneau Ltée.

Ron Cormier, président de la CCGS, a confiance que le nouveau bénéfice aux membres et à ses employés représente un nouvel avantage de faire partie de notre chambre de commerce locale.

«Nous sommes d’avis que ce nouveau partenariat avec Assurance Vienneau Ltée est une occasion pour accentuer les bénéfices aux membres, maximiser les rendements financiers et renforcer notre image de marque dans la communauté du Grand Shédiac.»

Marc Léger, président d’Assurance Vienneau Ltée, est tout aussi enthousiaste à l’idée de travailler en tandem avec la CCGS. «En tant que membre de la Chambre de commerce du Grand Shédiac et courtier d’assurance local, nous sommes ravis d’offrir des primes réduites sur les produits d’assurance personnels d’automobiles et d’assurance résidentielle aux membres en règle de la CCGS et à leurs employés. Comme entreprises locales, nous avons tout à gagner lorsque nous trouvons des moyens de se soutenir mutuellement. Demandez à votre patron si vous êtes membre de la CCGS afin que vous puissiez obtenir votre police d’assurance «Worry Pas» dès aujourd’hui», a dit Marc Léger, président, Assurance Vienneau Ltée.

Si vous avez des questions au sujet de vos assurances, communiquez avec Assurance Vienneau au 506-533-7000.

Si vous n’être pas membre et vous voulez bénéficier de ce rabais, vous avez juste à communiquer avec la Chambre de commerce du Grand Shédiac au 506.531.2201 ou www.greatershediacchamber.com.